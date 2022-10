Javi Blanco, un joven de 20 años, se subió este martes al escenario de 'Got Talent' para contar su propia historia en forma de canción. "Es para todas y todos esos niños que por desgracia han sufrido un divorcio malo de sus padres y han estado en medio de cada movida", explicó sobre el escenario del talent show. En su vídeo de presentación, contó lo complicado que fue para él vivir la separación de sus padres: "Me afectó de una manera bestial. Fue un infierno, en plenas discusiones yo estaba en medio".

Tras finalizar su actuación, Javi recibió valoraciones muy positivas por parte del jurado. "Es un tema que desgraciadamente está a la orden del día, me alegro mucho que hables de ello porque creo que debería reivindicarse más. Enhorabuena", le dijo una Paula Echevarría visiblemente emocionada.

"Ya se te veía al entrar con una emoción especial. Poner un tema propio en un teatro y escenario como el de 'Got Talent' tiene que erizar la piel, y más con una historia que te ha pasado a ti", apuntó por su parte Dani Martínez. Edurne coincidió con sus compañeros y aseguró que el aspirante había "transmitido muchísimo con la voz y con el cuerpo". "Que lo quieras compartir es de agradecer", apuntó la artista.

La actuación de Javi también impactó a Risto Mejide. "Es de agradecer que vengas con el alma en carne viva, que es como has cantado este tema", aseguró mientras el concursante era incapaz de contener las lágrimas: "Es tu historia y por eso se hace tan evidente que aún la sufres".

Llegó el momento de revelar los votos y Dani, Edurne y Paula no dudaron en darle tres síes al cantante. Sin embargo, Risto se sintió incapaz de valorar su actuación: "Por primera vez desde que me dedico a esto, no voy a juzgarte". "No puedo juzgarte", aseguró mientras Santi Millán le recordaba que el voto es obligatorio. "Te pediría que lo delegases en mí", pidió el presentador, que acabó dándole el cuarto sí a Javi.