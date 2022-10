Ana Rosa Quintana ha salido en defensa de Isabel Pantoja por la polémica situación familiar actual tras el ictus que sufrió recientemente Kiko Rivera. La presentadora ha cargado contra el hijo de la artista por sus últimas decisiones y ha lanzado un mensaje de apoyo a la artista en Telecinco.

Martín Blázquez, en la sección de corazón de 'El programa de Ana Rosa', dio los últimos detalles de la relación entre Isabel y Kiko: "Dice que es verdad que él había manifestado un intento de acercamiento, pero para él debe ser poco a poco", ha asegurado tras una conversación telefónica con Irene Rosales en la que también rechazaba que lo visitara Isa Pi.

La medida habría sido muy mal llevada por la cantante de 'Marinero de luces': "Me dicen que ha pasado por momentos críticos, que se ha sentido muy mal porque a su hijo le podía pasar cualquier cosa y ella no poder estar".

Las decisiones tomadas por Kiko e Irene hicieron saltar a Ana Rosa, que no dudó en cargar contra la pareja para después defender a Isabel Pantoja: "Cuando uno pasa una situación donde ha pasado mucho miedo, hay que ser positivo. No se puede estar pensando que es un paripé.¿Por qué haces la lectura más negativa? No es bueno para la salud", ha expresado sobre su madre y su hermana