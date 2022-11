Belén Esteban no ha dudado en lanzar una seria advertencia ante la anunciada docuserie de Jesulín de Ubrique en 'Sálvame'. La colaboradora fue preguntada por Adela González si temía una revancha por parte del andaluz en su nuevo proyecto audiovisual, algo que ella negó de forma tajante: “No, él no ha contestado porque no le ha dado la gana o porque no le venía bien”.

La colaboradora lanzó un aviso al torero asegurando que si habla sobre ella en la docuserie, no se va a quedar callada. “Yo no soy muda ¿Eh? Si él habla, hombre...”, afirmó Esteban, subrayando que sólo hablará de ella, y no de la hija que tienen en común, recalcando que "los hechos hablan por sí solos". "No tengo nada más que decir", sentenció. A pesar de ello, la colaboradora cree que el matador no la va a nombrar en ninguno de los capítulos de este nuevo proyecto. "Él tiene derecho de hacer lo que le dé la gana. Puede hacer lo que quiera", dejó claro Esteban desde el principio. “Pero yo ya en sus vidas no pinto nada. Yo tengo una vida con mi familia, con mi marido. ¿Que he hablado durante muchos años? Sí, y no digo nada de menos de lo que dije”, aseguró la tertuliana en 'Sálvame'.