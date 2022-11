Chanel sigue recibiendo reconocimientos profesional tras su exitoso paso por el Benidorm Fest y Eurovisión 2022. La cantante fue este pasado viernes una de las protagonistas de la gala de entrega de Los40 Music Awards, en la que recogió de manos de Tony Aguilar el premio al Artista del 40 al 1 con un emotivo discurso de agradecimiento.

“Os prometo que no me esperaba esto. Esto no podría haber sido posible sin vuestras votaciones. Muchísimas gracias a todo mi equipo que ha hecho esto posible, porque esto es un trabajo de grupo”, empezó diciendo la tercera clasificada en Eurovisión 2022 con 'Slomo' entre los aplausos y los gritos de cariño del público presente.

Este premio sí que no se confunde, señoras y señores: ¡@ChanelTerrero es nuestra ganadora a Mejor Artista del 40 al 1! Enhorabuena, reina 👸🏽



🔴 Sigue #LOS40MusicAwards en directo aquí https://t.co/D4dONPTR7f pic.twitter.com/DZWdpWWV80 — LOS40 (@Los40) 4 de noviembre de 2022

Chanel también emocionó a los presentes con unas palabras que pronunció con una voz entre cortada por el momento. "Gracias a todas las personas que me han apoyado desde el principio y a todos los artistas que están nominados y nominadas esta noche. Y podría seguir hablando, pero estoy muy nerviosa".

A nivel de perfomances, Chanel también protagonizó uno de los momentos más destacados de esta edición de Los40 Music Awards cuando actuó con 'TOKE' por primera vez, número que realizó con los bailarines que le acompañaron en su experiencia eurovisiva (Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Pérez), ejecutando con gran calidad su exigente coreografía.

Además, la artista y actriz también deleitó a los presentes en el Wizink Center de Madrid con una nueva actuación con 'Slomo', la canción con la que representó a España en Eurovisión 2022 tras ganar el 'Benidorm Fest'.

Así ha sido la actuación completa de SloMo.

Nunca nos cansaremos de ella.

1/2#LOS40MusicAwards pic.twitter.com/B5SbyLFj3u — Chanel Terrero Spain (@ChanelTSpain) 4 de noviembre de 2022

Así es 'TOKE', el nuevo single de Chanel

Este nuevo reconocimiento a Chanel se produce después de que RTVE diese a conocer 'TOKE', la canción oficial de la selección española en la evento deportivo y segundo single de la representante de España en el Festival de Eurovisión 2022.

En el videoclip, estrenado en uno de los descansos de 'Masterchef', Chanel está acompañada por los cinco bailarines que la acompañaron en Eurovisión (Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Pérez), realizando una coreografía muy exigente al nivel de la de 'Slomo', canción con la que consiguió el tercer puesto en el certamen europeo

“Es la primera canción que compuse, y tenía tanta magia y era tan increíble que decidimos que fuera mi primer single. Después surgió esta oportunidad y ha sido como si los astros se alinearan”, explicó Chanel en la presentación oficial celebrada hace unas semanas en Torrespaña.