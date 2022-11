El enfrentamiento entre Jorge Javier y algunos de los rostros más destacados de la Cadena SER continúa con un nuevo capítulo. El presentador ha publicado un vídeo en sus redes sociales en la que ha desvelado que la entrevista prevista en 'Hora 25', el programa nocturno de la emisora, había sido cancelada.

"Estoy preparándome para un reportaje que tengo para la revista Squire, que el 9 sale mi libro, ya lo sabéis, Antes del olvido. Pero al llegar me han dado una noticia terrible: el miércoles tenía una entrevista pactada con Aimar Bretos en la Cadena SER pero me la han cancelado y no entiendo muy bien por qué", aseguró el comunicador.

Lejos de tomárselo a mal, Jorge Javier ha tirado de humor, ironizando con el rumor que lo situaban como candidato a la Alcaldía de Madrid en la lista del PSOE, desmentidos por él mismo esta semana: "La verdad es que me dan ganas de presentarme a la alcaldía de Madrid para que tengan que entrevistarme en la SER".

Cabe destacar que la cancelación de la entrevista se produce días después de que Jorge Javier y Carles Francino, uno de los rostros más destacados de la Cadena SER, volviesen a mostrar sus diferencias a través de los medios de comunicación. Después de que le felicitase a Francino por su Ondas, el locutor ha hecho un intento por darle las gracias de una forma muy peculiar. De hecho, lo que parecía ser una agradecimiento ha terminado por convertirse en una crítica a la "televisión repugnante" de Telecinco.

"Ese tipo de televisión, a mí, a mí personalmente, me parece repugnante. Pero ni hago campaña para que la gente no la vea ni nada; si me preguntan, respondo", añadía el periodista respondiendo a una cuestión que, misteriosamente, nadie había formulado. "Estoy absolutamente convencido de que los modelos italianos de televisión que entraron aquí hace 30 años han modelado una parte de cómo somos, y no es una parte buena", continuó diciendo.