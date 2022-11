Carmen Lomana acudió durante la tarde del miércoles a 'Y ahora Sonsoles'. Sin embargo, su experiencia en el formato no fue del todo positiva. Así se encargó de manifestarlo ella misma durante la emisión del espacio, sin ocultar su enfado por las pocas intervenciones que pudo realizar.

La empresaria, que se incorporó casi media hora después del inicio para participar en la sección 'La vida es bella', mostró su malestar por no poder estar en plató desde el principio: "Estaba ya aburridísima. Decía, ¿qué voy a decir si ya lo han dicho todo?".

Apenas 20 minutos después, Sonsoles Ónega despidió a Lomana y se disculpó con ella: "Carmen, has hablado muy poco. Tenemos que solucionar lo nuestro". "No, yo para dar el paseíllo no vengo", dejó caer la empresaria sin pensárselo dos veces.

La presentadora se mostró comprensiva e intentó calmar los ánimos en plató: "Quiero hablar con Carmen porque tiene razón. Yo hoy me siento mal, sinceramente". En ese momento, Lomana amplió el motivo de su cabreo: "Me gustaría venir desde el principio para poder hablar. Creo que tengo suficiente criterio para hablar de lo que hablais aquí".

"Me da igual, si estorbo me voy, pero no quiero venir a hacer el paripé", insistió Lomana ante una Sonsoles que solo podía justificarse en medio de la tensa situación. "No sé qué voy a hacer, porque el programa es corto", recordó en referencia a la escasa duración de su programa.