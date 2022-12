Carlos Higes ya tiene a punto su actuación en Festival de Eurovisión Junior 2022 con 'Señorita'. El representante de España se subió este viernes al escenario del Karen Demirchyan de Ereván (Armenia) para realizar el segundo ensayo individual de su número, que destaca por la actitud del artista junior, más enérgica y atrevida, y su perfecta ejecución vocal.

“La verdad es que me lo he pasado genial. Hemos hecho tres pases y el tercero ha sido una bestialidad, me lo he pasado genial. Estoy súper contento y, como nos dicen todos, lo importante es cómo nos sentimos en el escenario y lo que transmitimos”, afirmó Carlos Higes en una nota de prensa enviada por RTVE a los medios de comunicación.

Acompañado de Mauro, Juan Diego, Adrián y Felipe, y vestido completamente de blanco, Carlos ha dejado muy buenas sensaciones en esta segunda prueba en la que ha tenido 30 minutos sobre en el Karen Dermichyan para realizar los últimos ajustes de la propuesta escénica de la austriaca Marie-Sophie Kreissl, que incluye un buen número de primeros planos de Carlos Higes para transmitir la alegría y encanto personal del artista valenciano a través de la pantalla.

La puesta en escena de España es una propuesta moderna que, según el concepto de la directora creativa tiene como objetivo que la actuación parezca “un videoclip”: “Carlos actuará con bailarines y, en el escenario, parecerán una boyband. Vestidos con trajes modernos, contrastarán a la perfección con un contenido LED bastante oscuro”, ha explicado.

En esas pantallas gigantes, los espectadores se sumergirán en un mundo de colores neón, verde, magenta y azul, líneas rectas y, para hacerlo más lúdico, elementos de palmeras: “El famoso reto ‘Señorita-challengue’ y otros elementos de la coreografía serán bailados también por enormes sombras de Carlos en la pantalla LED. El montaje de iluminación y los tubos alrededor del escenario complementan la gran pantalla LED y realzan los acentos de la canción para hacerla aún más enérgica”, ha detallado Marie-Sophie. Además, la puesta en escena incluye sorpresas pirotécnicas que invitarán al espectador a unirse al momento de fiesta y que multiplicarán los puntos álgidos de la canción.

Catorce cámaras y alrededor de 70 planos, que combinan transiciones muy rápidas en algunas partes, con otras más lentas en el puente para captar las emociones de Carlos, definen la realización española, que incluye efectos de pantalla dividida y seis bailarines animados que se unirán a Carlos y los bailarines en el escenario como superposiciones.

El encanto personal de Carlos y su sonrisa serán muy importantes para lograr un equilibrio entre la asombrosa coreografía y los planos generales que mostrarán al público del recinto del Karen Demirchyan unirse a ellos en los tres minutos de fiesta.

#YoVotoACarlos: “Cada voto vuestro es una sonrisa nuestra”

En la edición junior los espectadores de cada país pueden votar -gratis y online- por su propia candidatura en la web oficial jesc.tv. Las votaciones se abrirán esta tarde, a las 20:00 horas, en la web oficial del festival, y se cerrarán justo antes de que comience el show del domingo 11, a las 16:00 horas. Tras las actuaciones, se volverán a abrir durante 15 minutos.

Los votos registrados serán contabilizados por la organización, que los convertirán en puntos siguiendo una regla proporcional. Los votos del público cuentan el 50% de la clasificación, mientras que el otro 50% del resultado final lo decide un jurado profesional. Carlos y sus bailarines han animado a los espectadores españoles a votar: “Cada voto vuestro es una sonrisa nuestra. Os agradecemos muchos vuestro apoyo”, ha afirmado Carlos.