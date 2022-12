La celebración de la XX edición del Festival de Eurovisión Junior se acerca y las emociones se intensifican. Eva Mora, jefa de la delegación de TVE, ha querido dedicarle un emotivo mensaje a Carlos Higes a pocas horas de que nos represente a España con 'Señorita': "Llegó el día, vas subir al escenario y cumplir un sueño. Tengo que decirte que no hubiera podido imaginar mejor compañía para esta gran aventura".

¿Sabes una cosa? Además de haber demostrado una gran profesionalidad siendo tan joven, nos has ganado a todos con tu simpatía y enorme corazón. Has trabajado a un altísimo nivel toda la semana, y aún así has encontrado momentos para sacarnos a todos una sonrisa, preocuparte por tus compañeros, animarnos a la delegación, y relacionarte con todo el mundo eurofan", afirma la directiva en esta publicación.

Mora finaliza su mensaje dándole las gracias a Higes por haber estado a su lado en este camino hacia Ereván: "Pase lo que pase esta tarde te prometo que siempre voy a estar contigo, apoyándote en todo lo que te propongas. Eres una gran persona, y un gran artista, estoy orgullosísima de ti, y de nuestro equipo de baile".

Así puedes votar gratis por Carlos Higes

Las palabras de Eva Mora llegan a pocas horas de que Carlos Higes se suba al escenario del Karen Demirchyan de Ereván (Armenia) para representar a España en Eurovisión Junior con 'Señorita'. En esta versión del concurso musical, los espectadores de cada país pueden votar -gratis y online- por su propia candidatura. Es decir, los televidentes de España pueden dar su voto a Carlos Higes, nuestro representante con 'Señorita', en la web oficial jesc.tv. Las votaciones e cerrarán justo antes de que comience el show del domingo 11, a las 16:00 horas. Tras las actuaciones, se volverán a abrir durante 15 minutos.

Los votos registrados serán contabilizados por la organización, que los convertirán en puntos siguiendo una regla proporcional. Los votos del público cuentan el 50% de la clasificación, mientras que el otro 50% del resultado final lo decide un jurado profesional.

El artista valenciano, de 11 años, saldrá escenario a defender ‘Señorita’ en la posición undécima en la gala del próximo domingo 11, detrás de las actuaciones de Macedonia del Norte y antes que Reino Unido.

Albania, Armenia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Kazajistán, Malta, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, Serbia, España, Ucrania y Reino Unido se disputarán el micrófono de cristal de esta certamen musical organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER-EBU) en una gala presentada por Iveta Mukuchyan (Eurovisión 2016), Garik Papoyan (actor y cómico) y Karina Ignatyan (Eurovisión Junior 2019).