El pasado 10 de diciembre se disputaba en Qatar uno de los partidos correspondientes a los cuartos de final del Mundial que se está celebrando en el país árabe. El encuentro, ofrecido por La 1 de TVE, enfrentaba a Marruecos y Portugal, y contaba con la narración de Juan Carlos Rivero.

En una de las acciones del partido, el narrador pronunció unas palabras que no han pasado desapercibidas para Pablo Iglesias. "Roban y salen corriendo, que es un término estrictamente futbolístico. Quien lo quiera sacar de quicio, que se mire el cerebro", decía Rivero, que pese a aclarar el contexto de la expresión, fue duramente atacado por el exlíder de Podemos.

"Si hubiera decencia en RTVE el señor que ha dicho “los marroquíes roban y salen corriendo / es un término futbolístico / quien lo saque de quicio tiene un problema” no debería volver a trabajar en la televisión pública. Y así VOX, PP y Cs tenían independiente para su moción", escribía Iglesias desde su cuenta de Twitter.

El tuit no tardó en hacerse en viral y muchos usuarios salieron en defensa del narrador destacando el marco deportivo en el que se hizo el comentario, entre ellos algunos rostros de RTVE. Xabier Fortes, presentador del canal 24h, respaldó a su compañero también por la misma red social. 'Robar y salir corriendo' es una frase hecha del mundo del fútbol que se utiliza desde que yo era benjamín, allá por el Carbonífero. Quiere decir literalmente 'robar el balón al adversario y salir corriendo al contragolpe', explicaba.

'Robar y salir corriendo' es una frase hecha del mundo del fútbol que se utiliza desde que yo era benjamín, allá por el Carbonífero. Quiere decir literalmente 'robar el balón al adversario y salir corriendo al contragolpe ', pero asi se ahorran palabras, tanto en una charla... — Xabier Fortes (@xabierfortes) 11 de diciembre de 2022

Aunque Juan Carlos Rivero no se ha pronunciado directamente, sí ha querido responderle a Pablo Iglesias, eso sí, a su manera. El periodista le ha dado me gusta a algunos tuits en los que se defiende su aclaración sobre esta frase, como el del propio Fortes, pero no ha sido el único 'like' que ha dejado en su cuenta. "A este tío llamado Pablo Iglesias le da exactamente igual todo. La experiencia y los servicios prestados a La 1 y La 2 de TVE y a millones de españoles que llevan escuchando la labor de Juan Carlos Rivero. El solo vive obsesionado con sus neuras, su imposición ideológica y todo lo demás", ha escrito el abogado Juan Luis Gámez.

A este tío llamado @PabloIglesias le da exactamente igual todo. La experiencia y los servicios prestados a @La1_tve @la2_tve y a millones de españoles que llevan escuchando la labor de @JCRIVEROTV El solo vive obsesionados con sus neuras, su imposición ideológica y todo lo demás https://t.co/1AlV6eTT7n — Juan Luis Gámez (@Juanlugamez) 11 de diciembre de 2022

Falta por ver si en la siguiente retransmisión del Mundial de Qatar, el narrador de TVE contestará directamente a Iglesias o si prefiere dejar la polémica en este punto.