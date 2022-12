'First Dates' vivió en su restaurante un momento tan casual como sorprendente. Y es que Juan Francisco y Vanesa, los dos solteros que buscaban el amor esa noche, ¡ya se conocían!

Juan Francisco llegaba a 'First Dates' buscando una chica guapa con pechos grandes. Él es muy presumido y le gusta cambiar de peinado. Tras presentarse, el soltero pudo conocer que Vanesa sería su cita esa noche. A ella le gusta bailar, ya sea 'reggaetón' o 'twerking'.

La sorpresa ha sido mutua cuando, a la entrada de Vanesa en el restaurante, ella le decía a Sobera que no hacía falta presentaciones. Los dos solteros se conocieron la noche anterior en una fiesta en la que Juan Francisco se acabó liando con la amiga de su cita en el baño del local. "Madre mía, donde me he metido" decía él incrédulo.

A pesar de que ya se conocían, los dos han querido cenar juntos. Al final de la noche, el soltero le ha confesado a Vanesa que con quien le gustaría seguir quedando es con su amiga. Ella, por su parte ha reconocido que se había divertido durante la cena, pero tampoco ha querido seguir conociendo a su cita.