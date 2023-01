Las desagradables palabras de Risto Mejide sobre Cristina Pedroche y Ana Obregón en las Campanadas de Mediaset continúan dando que hablar. Una de las más críticas con el presentador ha sido Alba Carrillo, que no ha dudado en mostrar su repulsa al comentario que soltó el conductor de 'Todo es mentira' la pasada Nochevieja.

La modelo, a través de unas historias en su cuenta de Instagram, no se ha quedado callada y ha mostrado su apoyo a las presentadoras: "He visto una cosa de la que no me había enterado y me ha dejado absolutamente noqueada. La falta de respeto con un comentario deleznable de Risto Mejide hacia Cristina Pedroche y, sobre todo, hacia Ana Obregón. Mi solidaridad y cariño no solo como mujer, sino como persona y ser humano".

Alba, que nunca tiene problemas a la hora de decir lo que piensa, afeó sin paliativos el desafortunado mensaje de su compañero de cadena: "Me parece patético que haya personas, que encima tienen voz en los medios de comunicación, que digan semejantes barbaridades".

"Hay personas que a lo mejor no piensan en la audiencia y, sobre todo, no todo es la audiencia y el dinero", añadió la colaboradora antes de finalizar: "Decir eso de una persona embarazada me parece fuera de lugar totalmente, pero decir que da audiencia hablar de un familiar muerto cuando una madre ha perdido a un hijo... Me parece repulsivo, asqueroso y de una falta de humanidad peligrosa".

Durante la tarde de ayer, Ana Obregón agradeció públicamente el apoyo de Alba Carrillo y respondió tajantemente a Risto Mejide. "Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia... duelen. Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo", manifestó.

El propio Risto reaccionó a la polémica en 'Todo es mentira', pidiendo perdón "sin paliativos ni matices". Sin embargo, justificó su comentario apenas unos segundos después: "Iba hacia los que nos ponen ahí. Esto va contra el mercado del morbo, contra los directivos de RTVE que apenas 5 meses después del fallecimiento de tu hijo, deciden ponerte ahí".