Los espectadores de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' presenciaron este martes un fuerte enfrentamiento entre Carmen Borrego y Gabriela Arrocet. Tras ser expulsada de la isla, la hija de Bigote Arrocet coincidió en plató con la colaboradora de 'Sálvame', que acabó estallando después de que el nombre de María Teresa Campos saliera a relucir.

El rifirrafe entre ambas empezó después de que Gabriela rescatara los supuestos ataques de Borrego hacia su padre: "Me gustaría ver la recopilación de todas las falacias y mentiras que has dicho sobre mi padre, como que es un desgraciado y que te da asco". "Yo eso no lo he dicho y este no es el programa para hablar de tu padre", se defendió la aludida.

No obstante, la exconcursante no se quedó ahí y puso en duda la trayectoria profesional de la hija de María Teresa Campos: "Me gustaría preguntarte que cuál es tu profesión. Por lo que yo tengo entendido, tú no tienes profesión. Te has dedicado a trabajar gracias a tu madre". "Será autodidacta, porque profesión no tiene", insistió.

Carlos Sobera se vio obligado a intervenir para pedirle a Gabriela que no cayera "en el despropósito". "Ha tenido una profesión toda su vida", comentó mientras ella se mantenía en sus trece: "Ha dicho cosas muy feas de mí". "Pues ataca o responde por eso, pero no por la falta de profesionalidad porque la ha tenido siempre", subrayó el presentador.

El ambiente se fue caldeando cada vez más hasta que la superviviente nombró a María Teresa Campos: "Yo solo respondo a los ataques que han hecho contra mi padre desde el momento en que inició la relación con su madre, la hizo muy feliz y se ha dedicado a atacar a mi papá".

"Escucha, a mi madre ni la nombres, por ahí no voy a pasar. A mi madre la dejas de nombrar. Mi madre es una persona que está retirada y se merece muchísimo respeto. ¡No vuelvas a nombrar a mi madre!", estalló Borrego.

Después de que Carlos Sobera intentara calmar los ánimos entre ambas, afirmando que Campos está atravesando "una situación personal complicada", Gabriela echó aún más leña al fuego: "Anda a cuidar a tu mamá, no se qué haces acá". Unas palabras que provocaron la indignación de colaboradoras como Marta Peñate: "De verdad, Gabriela, por favor. ¡Un poco de respeto, hija!". Borrego, por su parte, optó por no entrar al trapo.