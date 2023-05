'Espejo público' ha informado esta mañana del clima de tensión que respiraba en la plaza de la Bonanova de Barcelona por el desalojo de unos okupas de la zona. Mientras las protestas para evitar el desalojo se estaban llevando a cabo, la empresa Desokupa ha hecho acto de presencia para intentar desalojar las fincas, a pesar de no tener el permiso de las autoridades pertinentes.

El programa ha hablado con una vecina contraria a los okupas: "Creo que debería ser la policía, el gobierno... Si esto no puede ser porque no se atreven, que venga quien sea. Uno recurre a lo que puede", afirmaba ante las cámaras del programa. Ha sido entonces cuando la presentadora le ha recordado que los Mossos d'Esquadra no dejarán actuar a la empresa sin una orden judicial.

Y a raíz de esto, Griso ha criticado a la compañía: "Esta empresa privada que se llamada Desokupa y que está llamando, a través de las redes con vídeos muy incendiarios, a todo el mundo para que vaya a montarla, porque quieren autobuses de toda España... A mí me prohíbe emitir el vídeo. Se lo han permitido al resto de compañeros de las otras ediciones de informativos de esta casa, pero a mí me prohíben personalmente emitir ese vídeo porque dicen que estoy manipulando".

"Claramente, estoy diciendo que ellos buscan publicidad sin tener una orden legal de desahucio y eso no se puede hacer. No puedes ir a Barcelona a montarla, y menos en una jornada tan clave como es el arranque de la campaña electoral, porque tú como empresa te quieres dar publicidad. Que me sigan vetando", ha rematado justo antes de cambiar de tema.