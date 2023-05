En plena recta final de Eurovisión 2023, TVE ya tiene el foco puesto en la próxima edición del Benidorm Fest. La televisión pública ha compartido este jueves las bases del evento musical, que en 2024 celebrará su tercera edición para elegir la canción que representará a España en el certamen europeo. El plazo para enviar las candidaturas se abrirá el martes 16 de mayo, a las 10:00 horas, y permanecerá abierto hasta el próximo 10 de octubre.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha asegurado que la decisión de adelantar la publicación de las bases en esta tercera edición tiene como objetivo dar más tiempo para la presentación de candidaturas por parte de los aspirantes a competir en el certamen.

Paralelamente al casting online, y como ya ha ocurrido en las dos ediciones anteriores, RTVE también invitará directamente a intérpretes y autores de reconocido prestigio del panorama musical actual para que presenten sus propuestas al proceso de selección.

Se aceptarán no solo candidaturas ‘cantante+canción’, sino también las canciones que aún no tengan cantante que las interprete. Deberán ser originales y no haber sido publicadas, interpretadas o distribuidas, en todo o parte, antes del 1 de septiembre de 2023. Una vez terminado el plazo de envío de candidaturas, RTVE seleccionará un máximo de dieciséis participantes y seis suplentes.

Más allá de todo esto, la Corporación pública recoge en las bases la creación de una nueva marca relacionada con el Benidorm Fest. Uno de los puntos señala que la candidatura, por el mero hecho de presentarse al concurso, se compromete a actuar "en la edición de Benidorm Summer Fest 2024", un evento del que por el momento no han trascendido más detalles.