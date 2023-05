El festival más esperado del año ha presentado las distintas actuaciones de los 26 países candidatos a llevarse al micrófono de cristal. Blanca Paloma ha defendido su tema 'Eaea' sobre el escenario de Liverpool en Eurovisión 2023 donde ha encandilado a espectadores de todo el mundo. Cada país lleva una propuesta distinta con diferentes escenografías y coreografías que son analizadas al más mínimo detalle tanto por el jurado como por el público.

Uno de esos momentos no ha pasado desapercibido y ha sido el de la actuación 14º perteneciente a República Checa del grupo Vesna con la canción 'My Sister's Crown'. Esta canción es un mensaje feminista que refuerza el concepto de empoderamiento que quieren trasladar con su actuación. Con una gran teatralidad, la canción repite 'no somos tus muñecas' o 'la corona de mi hermana no se la quites'.

El grupo checo ha buscado transmitir un mensaje claro a la sociedad, no solo a través de su canción, también de la escenificación mostrando la señal de socorro para identificar la violencia de género.

no sabéis la importancia que tiene que las de Chequia hayan puesto en #Eurovision la señal que tienes que hacer si eres víctima de violencia de género y necesitas ayuda



Esta señal, iniciada por la Fundación de las Mujeres Canadienses, se creó en 2020, durante el confinamiento por la pandemia. Así, la fundación difundió el gesto en sus redes sociales para poder usarlo como herramienta para luchar contra los casos de maltrato a las mujeres en todo el mundo, crecientes durante la pandemia por los aislamientos domésticos causados por el covid.