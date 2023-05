Diego acudió al programa con gran ilusión por encontrar pareja. El programa le presentó a Claudia, una soltera que tuvo un pensamiento bien distinto del que percibió Diego nada más verla por culpa del cuerpo que tenía. Sin ningún tipo de vergüenza, durante la decisión final se lo dejó bien claro a su cita.

Durante la velada, cuando el joven reconoció haberse quitado 55 kilos la cita saltaba por los aires: "Y más que tienes que quitar, porque te vas a encontrar espléndido. Te tienes que cuidar", comenzó atacando, dando a conocer ante la atenta mirada de Diego su opinión plagada de gordofobia.

"Tengo que quitarme unos 10 más", añadía él, asumiendo que su duro camino aún no había terminado. La crítica de Claudia no se quedó ahí, fuera de cámaras la soltera amplió su varapalo: "Se tiene que quitar unos kilitos. Yo busco un hombre que se quiera más y esto no lo he visto en él. Tienes un buen fondo, es una persona amable, pero tiene que cuidarse más".

Llegó el momento culmen de la noche, Diego optaba por tener una segunda cita con Claudia. Por otro lado, la soltera rechazó darle otra oportunidad a su cita: "Eres encantador, majísimo, súper noble y sencillo. Un hombre de caché. Como amigos sí, como pareja ahora mismo no. Tienes que empezar a cuidarte un poco más, lo que tú me has dicho de bajar 10 kilos. Tienes que bajas, tienes que bajar más".