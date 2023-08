El resurgir del cine ha llegado a todas las ciudades de España con 'Oppenheimer' y 'Barbie'. Las taquillas han vuelto a llenarse y los centros comerciales resuenan con un revuelo que hacía décadas que no se escuchaba entresemana. Sin embargo, no todo eran gritos de alegría e impresión por las películas, sino que también las quejas en la entrada de las salas se imponía en algunos cines.

Uno de los casos más sonados ha sido el de Cines Yelmo, que ha prohibido a los asistentes entrar con comida comprada en el exterior a sus clientes.

Pero... ¿Es legal que los cines impidan que accedas a las salas con comida que no sea de su establecimiento? Por ejemplo, Yelmo Cines se acoge al decreto 86/2013 para decir que su actividad económica actual también es la de 'Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar', pero se trata de una norma con afectación a las Islas Canarias, no a nivel estatal.

¿Por qué los cines no pueden impedirnos entrar con comida?

Además, siempre hay que aclarar que los cines no son establecimientos de hostelería o de ocio; en restaurantes, por ejemplo, sí se puede impedir consumir comida ajena al local porque así lo indica su actividad principal y la licencia que están obligados a pagar. No así en los cines, porque no está regulado.

La Ley de Consumidores y Usuarios también está del lado del consumidor al hablar en su artículo 82 de condiciones abusivas y arbitrarias que atentan contra nuestra libertad. Por tanto, no, los cines no pueden impedirnos legalmente entrar con nuestra comida y bebida.

En caso de encontrarte en esta situación, lo recomendable es hablar con el responsable y transmitirle que conocemos nuestros derechos aunque cuenten con un cartel informativo que indique lo contrario.