Esta mañana, 'Espejo Público' ha abordado la polémica de Daniel Sancho tras haber sido acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Durante el coloquio, Lorena García ha contactado con Two Yupa, modelo tailandesa y "exnovia" del vidente Rappel.

Nada más intervenir, la también experta en fitness, ha querido aclarar cual ha sido y es su relación con el conocido vidente: "De entrada me gustaría aclarar que nunca he sido pareja de mi amigo Rappel, somos muy amigos, pero pareja no", comenzó diciendo ante la cara de sorpresa de la presentadora y colaboradores.

Tras esta correción, Two Yupa ha hablado sobre el estado actual de Daniel Sancho en su pais asegurando que hasta el miércoles o el jueves no se podrá tener el informe forense definitivo para poder arrojar algo más de luz sobre el caso. La modelo también ha confirmado el abandono de la comisaría por parte de Daniel Sancho.

De esta manera, Two Yupa no solo ha actualizado el estado de Daniel Sancho en su pais, sino que también ha aclarado cual ha sido y es su relación con el vidente Rappel 35 años después de que saltase la noticia del noviazgo.