'El Hormiguero' cerró el jueves su primera semana tras la vuelta de las vacaciones. El programa de Pablo Motos recibió la visita de Marta Nieto y José Coronado, que acudieron para promocionar el estreno de la película 'Verano en rojo', que llega este mismo viernes a las salas de cine. El programa también contó con su habitual tertulia de los jueves, en la que los colaboradores compartieron sus impresiones sobre la boda de Tamara Falcó con ella misma en plató.

Cuando los tertulianos comentaban cómo había sido la cena, Motos se animó a contar una divertida anécdota. Después de que Cristina Pardo asegurara que fueron "los mejores aperitivos que he comido en mi vida", el presentador confesó que no pudo disfrutarlos: "Yo no probé ni un aperitivo, pero no lo hice aposta".

Al parecer, sus mediáticas entrevistas a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo fueron las responsables de que Motos se convirtiera una de las personas más solicitadas por el resto de invitados: "Estaba deseando comer, pero hacía muy poco tiempo que había entrevistado a Pedro Sánchez y Feijóo, y toda la boda entera me quería comentar su opinión sobre las entrevistas".

"De repente veía a todo el mundo feliz y yo sin comer nada", lamentó el presentador mientras Nuria Roca confirmaba sus palabras: "Es verdad que hubo un momento que parecía que tenías cola para comentar la jugada". "Hay gente que me dijo que se quedó con ganas porque había gente por delante y no habían conseguido hablar con él", aseguró Falcó entre risas.

"Yo me quedé con muchas ganas, claro, no comí nada. En el baño, haciendo pis, un señor al lado hablándome de la entrevista", reveló Motos antes de continuar con el debate sobre la boda de su colaboradora.