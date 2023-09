Telecinco estrena, a partir de las 22:50 horas, 'El musical de tu vida'. Sus famosos posados en la playa, con los que España daba cada año la bienvenida al verano; su paso por la universidad, cuando forjó el sueño de convertirse en una estrella; el tiempo que pasó en París, donde conoció a Julio Iglesias; los momentos de su infancia junto a sus hermanas que dieron lugar a que la apodaran 'Antoñita la fantástica'; y su renacer tras la pérdida de su hijo y la llegada de su pequeña Ana Sandra serán algunos de los momentos de la vida de Ana Obregón que llenarán de música, humor y emoción el escenario de 'El musical de tu vida'

Antena 3 emite, a partir de las 22:45 horas, 'The Floor'. Este formato de éxito internacional se trata de un espectacular concurso donde 100 concursantes luchan por ganar territorio en un gigantesco suelo LED dividido en 100 casillas. Cada participante se sitúa en una de ellas y cada una representa una categoría de conocimiento diferente. El objetivo es simple: retar a los oponentes para conquistar todo el suelo. Los concursantes tienen que ir combinando conocimientos y estrategia para ir conquistando las casillas contiguas a la suya. Para conseguirlo, deben desafiar a un oponente. Enfrentan a una ronda de preguntas rápidas. El primero que se queda sin tiempo pierde y queda fuera del juego; el jugador ganador del duelo conquista la casilla de su contrincante y amplía así su territorio en el suelo. En cada entrega de 'The Floor' irán quedando menos concursantes hasta llegar a los enfrentamientos finales en una gran final en la que se decidirá quién es el ganador de la edición tras hacerse con todo el tablero.

Julio Iglesias, protagonista en La 1

La 1 emite, a las 22:35 horas, 'Lazos de sangre'. El cantante español más internacional, Julio Iglesias, cumple el próximo 23 de septiembre 80 años. Con motivo de este aniversario, 'Lazos de sangre' le rinde homenaje en un programa especial que repasará, en dos entregas, esta semana y la próxima, la trayectoria vital y profesional de un artista que ha vivido varias vidas: le ha dado tiempo a conquistar el mundo, a vender más de 300 millones de discos, a casarse dos veces y a tener ocho hijos. Precisamente, de la mano de sus dos hijos mayores, Chabeli y Julio Iglesias Jr., 'Lazos de Sangre', presentado por Jordi González, recorrerá sus 80 años de vida: sus comienzos en el fútbol, su salto a la canción por culpa de un accidente de tráfico, su éxito internacional, las mujeres de su vida... Además, el programa viajará hasta Miami, a la casa de Chabeli que, ayudándose del álbum familiar y del archivo de RTVE, mostrará la cara más íntima de su padre.

laSexta estrena, a partir de las 22:30 horas, 'Desmontando'. Se trata de un formato que hace un particular recorrido por la historia de nuestro país tratando de descubrir qué esconden sus grandes infraestructuras y su patrimonio natural, urbanístico y cultural. Un espacio con un claro tinte didáctico que permitirá al espectador disfrutar y aprender de una forma muy diferente el legado de nuestro país, como nunca lo habíamos visto. A lo largo de un emocionante viaje de 8 capítulos, Boris mostrará al espectador la historia de nuestro país a través de diferentes hitos, lugares y construcciones. 'Desmontando' abordará temas como el imperio español desde los Reyes Católicos hasta su caída, la Hispania romana, la guerra civil española o la interesantísima aventura de adentrarse en la España de las tres culturas.

Jason Statham, transportista de riesgo en Cuatro

Cuatro apuesta, a partir de las 22:50 horas, por la película 'Transporter'. Frank siempre está disponible, y con él su rapidísimo coche, para entregas de alto riesgo. Esto es debido a que a lo largo de su trayectoria profesional este despiadado conductor se ha curtido en más de mil batallas donde se ha enfrentado a individuos realmente despiadados, que suponen lo peor del ser humano. Al igual que los demás transportistas, obedece las tres reglas de oro: no hacer preguntas, no abrir los paquetes y, sobre todo, no romper los dos mandatos iniciales si no quieres terminar muerto.