Silvia Intxaurrondo ha sido protagonista involuntaria en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Gabriel Rufián realizó una mención directa a la presentadora de 'La hora de La 1' en su réplica al candidato popular, sacándo a relucir en cierto modo el comentado momento que protagonizaron en un entrevista como ataque a las contradicciones que relató.

"Usted ha dicho que quiere subir el salario mínimo, y votaron en contra. Que quieren votar el impuesto a la banca, y votaron en contra. Que quieren una escuela gratuita de 0 a 3 años, y Ayuso se la cargó en Madrid. Que usted respeta a las lenguas cooficiales, y un poco más echa al señor Semper por hablar en euskera el otro día. Que usted no quiere comprar a nadie, y lleva dos meses intentando comprar un diputado del PSOE, y que usted es de fiar. Bueno, que se lo digan a Marcial Dorado. Señor Feijóo, ¿quién es aquí el fraude electoral continuado? ¿Quién es aquí la mentira a los españoles? ¿Quién es aquí la aberración moral? Señor Feijóo, tiene suerte de que no esté aquí la señora Silvia Intxaurrondo", dijo el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.

Esta no fue la única referencia televisiva que Gabriel Rufián tuvo en su discurso en el debate de investidura. El portavoz de ERC también se refirió a 'Pasapalabra' para defender su idea de quién es el verdadero ganador de las elecciones: "Por mucho que repita que ha ganado las elecciones, que solo le falta hacer una canción con Bizarrap, no cambiará la realidad".

"La realidad es que no puede gobernar porque esto es un sistema representativo. Ni es 'Pasapalabra', ni es la Champions, ni es Roland Garros. Es decir, no gana quien gana. Gana quién puede sumar para gobernar, y usted simplemente no puede", aseguró Rufián.

Este alusión a Silvia Itxaurrondo se produce horas después de que frenase a Miguel Tellado, vicesecretario general del PP, por su "lenguaje grueso" contra Pedro Sánchez en una entrevista en directo en 'La hora de la 1'. "El Gobierno de la Nación siempre ha estado encabezado por quien había ganado las elecciones generales. Esta será la primera vez que eso no ocurra si hoy no ganamos la investidura. No ocurrirá, simplemente, porque Pedro Sánchez está dispuesto a prostituir, fíjese en la palabra que utilizo, a prostituir la democracia y nuestra Constitución con tal de satisfacer su ego. Solo piensa en sí mismo", comentó el dirigente popular.

Un comentario fuera de lugar que Intxaurrondo no dudó en afearle: "Señor Tellado, le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas para poder seguir llevando a cabo esta entrevista". "Es que lo que está ocurriendo en nuestro país es muy grueso", dijo el popular para intentar excusarse.

Sin embargo, la periodista le recordó que su lenguaje no era el apropiado: "Hablamos de todo, estamos encantados, pero con expresiones que no incluyan un lenguaje grueso". "Pues lamento que no le gusten mis expresiones, lo que le digo es que el presidente del Gobierno en funciones atenta contra nuestra propia democracia", apuntó Tellado antes de que Marc Sala retomara la entrevista.