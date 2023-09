Una hora antes del arranque de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, Silvia Intxaurrondo y Marc Sala han conectado en directo con Miguel Tellado, vicesecretario general de Organización del PP. Los presentadores de 'La hora de La 1' han charlado en directo con el político, que ha recibido un toque de atención por parte de la periodista debido a una expresión de mal gusto.

En su conexión con la televisión pública, Tellado subrayaba que en las Comunidades Autónomas "se ha gobernado a veces no siendo la primera fuerza política, pero en España no". "El Gobierno de la Nación siempre ha estado encabezado por quien había ganado las elecciones generales. Esta será la primera vez que eso no ocurra si hoy no ganamos la investidura", ha comentado.

"No ocurrirá, simplemente, porque Pedro Sánchez está dispuesto a prostituir, fíjese en la palabra que utilizo, a prostituir la democracia y nuestra Constitución con tal de satisfacer su ego. Solo piensa en sí mismo", ha soltado Tellado.

.@SIntxaurrondo: "Le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas para poder seguir llevando esta entrevista"@Mtelladof: "Lamento que no le guste mi lenguaje. Yo lo que digo es que Sánchez atenta contra nuestra democracia" pic.twitter.com/K79L1zW5U7 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) 26 de septiembre de 2023

Un comentario fuera de lugar que Intxaurrondo no ha dudado en afearle: "Señor Tellado, le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas para poder seguir llevando a cabo esta entrevista". "Es que lo que está ocurriendo en nuestro país es muy grueso", ha dicho él para intentar excusarse.

Sin embargo, la periodista le ha recordado que su lenguaje no era el apropiado: "Hablamos de todo, estamos encantados, pero con expresiones que no incluyan un lenguaje grueso". "Pues lamento que no le gusten mis expresiones, lo que le digo es que el presidente del Gobierno en funciones atenta contra nuestra propia democracia", ha apuntado Tellado antes de que Marc Sala retomara la entrevista.