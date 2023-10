Pablo Motos recibió este miércoles en 'El Hormiguero' a uno de los políticos con mayor presencia en televisión. Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, visitó por enésima vez el programa de Antena 3 para charlar con el presentador sobre diversos temas de actualidad. Además, el nombre de Pedro Sánchez también salió a relucir durante la conversación entre ambos.

Revilla explicó en el programa que no ha llevado guardaespaldas "ni en la época dura de ETA". "Firmé un papel, no quería ver a nadie al lado. Más riesgo tiene un minero y un Guardia Civil", aseguró el político, que también presumió de no utilizar coches oficiales salvo en casos puntuales: "Salvo para inauguraciones, jamás me fue a buscar nunca un coche oficial. He ido en mi Peugeot toda la vida".

"Los ministros llevan escoltas y conductor, normalmente. No uno, dos", explicó ante las dudas de un Motos visiblemente molesto por el relato de su invitado: "Estas cosas... Me estoy cabreando". "Y el presidente del Gobierno muchos más", apuntó Revilla, dando pie a que el presentador revelara un detalle sobre la visita de Pedro Sánchez a su programa el pasado mes de junio.

"No, no, el presidente del Gobierno aquí vino con 90 personas. Y no estoy exagerando, porque el número exacto de gente que vino eran 90", aseguró el rostro de Antena 3. "Es que tú impresionas mucho. Así de lejos pareces poca cosa, pero... Cuando uno te ve de cerca, sigues pareciendo poca cosa", bromeó el cántabro.