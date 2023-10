Joaquín Torres ha vuelto a sorprender en su regreso al plató de 'Espejo público' con un anuncio bastante llamativo. El arquitecto y colaborador del programa matinal de Antena 3 ha anunciado que ha iniciado acciones legales contra 'Socialité' tras, supuestamente, haberle llamado y "grabado sin permiso".

Para ser más exactos, el programa de Telecinco llamó a Torres para preguntarle sobre las declaracion que Tamara Falcó hizo en 'El hormiguero' sobre su ático, emitiendo posteriormente un corte en la que este parecía estar indignado por las palabras de la ganadora de 'Masterchef Celebrity': "Es pura manipulación".

“Me llama 'Socialité', no me dicen que me están grabando, no me comentan absolutamente nada, y de una conversación de más de tres cuartos de hora donde les digo que no insistan, acabé haciendo comentarios. Sacaron esa parte y dijeron que estaba molesto”, aseguró Torres, aclarando que el malestar de Falcó no era con él sino con “la promotora” de la construcción y que personalmente no le molestó la queja.

"He demandado a 'Socialité' por haberme grabado sin permiso y por haber dado una comunicación totalmente contraria a la que yo les di", sentenció Joaquín Torres antes de que Susanna Griso diese por finiquitado el tema y continuar con el programa.

Esta decisión de Torres se produce días después de que se convirtiese en protagonista involuntario de 'Espejo Público' tras hacer un terrorífico retrato de Cristina Tárrega, acusándola de haberle hecho magia negra ante las caras de asombro de Susanna Griso y el resto de colaboradores del programa matinal de Antena 3.

"A mí porque me la bufa, pero una persona conocida de la televisión, una loca loquísima, me hizo magia negra... Y el santero que lo hizo me lo comentó, que me protegiese. Me dijo que me habían metido en una nevera", contó Torres, desvelando posteriormente que se trataba de Tárrega.

"Lo digo: Cristina Tárrega que está tarada perdida. Cuando dejamos de ser amigos empezó por ahí y el santero que trataba con Cristina me hizo no sé qué rito o conjuro. Me hablaban del congelador, que había metido algo y que yo tenía que encender una vela. Me pasó algo pero no identifico", continúo el arquitecto y excolaborador de 'Sálvame' en 'Espejo público'.