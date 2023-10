Antena 3 emitió el jueves una nueva entrega de 'Joaquín, el novato', en la que el exfutbolista se adentró en el mundo de la música. Para ello contó con la ayuda de Manuel Carrasco, que hizo balance de sus más de 20 años de carrera en la industria. El onubense también concedió unas declaraciones sobre su paso por la segunda edición 'Operación Triunfo', que le catapultó a la fama en 2002 tras obtener la medalla de plata.

Carrasco recordó que entró al talent show con 21 años, una etapa en la que no sabía a qué se estaba enfrentando, según sus propias palabras. Además, reconoció que no le importa que le recuerden su paso por la Academia más famosa de la televisión: "No pasa nada. La única parte que es verdad, que ocurría y que ocurrió durante mucho tiempo, es que había muchos prejuicios".

El artista se estaba refiriendo a la etiqueta de "triunfito", como se conoce a los participantes del formato desde sus orígenes: "Había una connotación negativa". "Cuando eres muy joven no entiendes muchas cosas y te vienes un poco abajo. Si encima, que es lo normal, tienes tus inseguridades...", comentó ante Joaquín.

"Cuando me presenté al programa tenía una cosa muy clara, y creo que ha sido uno de mis fuertes. Yo sabía que no sabía. Porque hay gente que no sabe y es muy echada para delante, pero yo no. Quizás, el pensar eso, me hacía estar muy ávido de aprender", reflexionó Manuel en el espacio de Antena 3.

Además, reconoció que 'Operación Triunfo' ha sido una pieza importante en su camino hacia el éxito: "Todo ha sido importante para llegar hasta aquí, por supuesto. No solo era ir a aprender a un sitio o salir por la tele, era atreverte a hacerlo e intentar hacerlo con nota". "Fue un boom. Me acuerdo que volvía al pueblo y decía... ¿Esto qué es? Cambió mi vida", aseguró.