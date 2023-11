'Operación Triunfo' ya tiene todo listo para abrir una nueva y novedosa etapa en Prime Video. La plataforma de entretenimiento ha presentado este miércoles la nueva edición del talent musical, que regresará con importantes novedades como el debut de Chenoa como presentadora de un formato de esta índole, aparte de las numerosas galas televisivas que tiene a sus espaldas: "Me siento muy agradecida por estar aquí".

"Tengo un criterio que está elegido con dirección. Lo que pretendo es no posturear mucho. No me va mucho. No soy una presentadora al uso. Tengo mucho empatía con ellos. No voy a poder evitar emocionarme con lo que estaré viendo y escuchando. Me dieron un consejo muy chulo: disfruta", aseguró la cantante y presentadora del formato.

En la presentación, en la que YOTELE estuvo presente, el formato musical desveló su renovado jurado con el fichaje de Buika, Pablo Ros y Cris Regatero como sus nuevos integrantes, además del cuarto integrante rotatorio y el claustro completo de la Academia en la que repite nombres como Mamen Máruqez o Manu Guix, el único profesor que ha estado en todas sus ediciones: "22 años después sigo con las mismas ganas. Haber descansado estros tres años hace que volvamos a coger el formato con muchísimas ganas".

Además de aportar algunos datos totales del casting, en su intervención, Noemí Galera, directora de la Academia, también ha desvelado que los nuevos concursantes de 'OT 2023' tendrá nuevas asignaturas como canto coral, composición y una clase-taller en un centro de alto rendimiento sostenible con una reducción de emisiones de CO2. Tendrá 230 metros cuadrados más con una nueva distribución gracias a la eliminación de la cruz de cámaras, que se ha sustituido por más de 55 cámaras robotizadas.

'OT 2023' será el primer gran formato que se verá en directo a través de la plataforma en nuestro país. De este modo, el talent producido por Gestmusic ('Tu cara me suena') vive una cuarta vida en un ámbito completamente digital, apuesta por la que llevan apostando desde la edición de 2017 con, por ejemplo, iniciativas como la app o el Canal 24 horas en YouTube.

"Estamos súper enfocado de lo que nuestros suscriptores quieren, y 'OT' era un clamor. Cuando Gestmusic nos dijo si lo poníamos en marcha, no lo dudamos", aseguró María José Rodríguez, responsable de contenidos originales de Prime Video, destacando que, por primera vez, se podrá ver en 33 países de Latinoamérica y que los suscriptores de Amazon Music también tendrán acceso a playlist para conocer más a fondo de los concursantes y a los discos de cada gala, que estará disponible en otras plataformas de streaming.

'OT 2023' también contará con importantes novedades respecto a su emisión semanal. Cada gala, que se emitirán siempre en riguroso directo desde el Parc Audiovisual de Catalunya, tendrá una duración de 90 minutos y vendrá acompañada de una posgala que comenzará a las 23:30 horas para hablar de todo lo que sucede durante la gala y en la Academia a lo largo de la semana.

Esta nueva edición llega con un nuevo plató de más de 1300 metros cuadrado que cuenta con la última tecnología audiovisual para realizar el mejor show posible. En el plató 3 del Parc Audiovisual de Catalunya, que cuenta con 1260 metros cuadrados, cuanta con más de 400 metros cuadrados de pantallas, en los que se incluye 125 metro de suelo pisable, además de 500 puntos de luz, cámaras spider y de travelling y un diseño de audio 5.1. "La idea es que el plató se asemeje lo máximo posible a un concierto en directo", aseguró Tinet Rubira, director general de Prime Video.

Además de la app en la que se podrá votar de nuevo, Alexa se convertirá en una aliada muy importante para los seguidores de 'OT 2023', ya que podrán conocer lo que ocurrió en la última gala o, incluso, declaraciones de los propios concursantes. Es más, también habrá una tienda on-line oficial en la que se podrá comprar desde los vestuarios de los concursantes hasta objetos que hay dentro de la propia Academia.