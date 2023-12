Los concursantes de 'OT 2023' han vuelto a poner la paciencia de Noemí Galera. La directora de la Academia ha vuelto a echar la bronca a algunos de sus alumnos por perder el tiempo y no preparar los temas de la segunda gala después del segundo pase de micros de esta semana.

“Si acabo de decir después del pase de micros que no quiero ver a nadie sin trabajar, habéis tardado cero coma (...) De verdad, esto no es un campamento. Mañana nos vamos a ensayar, ensayo general. Pero no, yo me siento y me tomo mi café. Entonces, la hora de la merienda, ¿para qué?", comenzó diciendo Galera en la terraza frente a Salma, Suzete, Álex Márquez, Naiara y Omar.

Después de varios segundos de tenso silencio, la directora de la Academia de Prime Video continuó con su reprimenda a los concursantes presentes en dicha estancia, siendo aún más tajante en sus palabras: "Me da la sensación de que os importa una mierda".

"No me tengo que estar preocupando yo de que os cambiéis los micros. ¡Es la puta obligación que tenéis! Aprenderos una canción y cambiaros los micros por la mañana y al mediodía. No tengo que estar pendiente de si estáis trabajando o de la academia está limpia o no”, continuó Galera.

Noemí Galera no solo se quedó ahí, sino que también se mostró molesta por tener que estar habitualmente abroncando a los alumnos de la Academia por su actitud, llegando a señalar incluso que un vaso de infusión llevaba "todo el día" en la mesa de la terraza: “De verdad, parezco un puto sargento".

"Nosotros mismos. Luego vendrán los lloros. 'No es que claro, me han nominado', pues a veces dices 'nominado y expulsado' por no aprovechar la puta oportunidad que tenéis", añadió Galera.

"Es que no sé cómo decíroslo ya. Es desesperante. Es como darme contra un muro, y no lo veis. Cuando salgáis de aquí por la puerta, echaréis de menos no haber aprovechado la oportunidad que tenéis. Aprovechadla, leche”, sentenció provocando el silencio entre los concursantes, que posteriormente, muchos de ellos se levantaron y se marcharon de la terraza.

Bronca también por llegar tarde a las clases

Esta no ha sido la única bronca de NoemÍ Galera a los concursantes de 'OT 2023' en las últimas horas. Este lunes, muchos concursantes llegaron tarde a la clase de técnica vocal con Mamen Márquez, que incluso tuvo que hacer una cuenta atrás en la puerta de la sala de ensayos para entrar.

Este ha sido motivo de una nueva reprimenda de la directora a sus alumnos, lanzando un ultimátum ante estas actitudes: "A partir de mañana, quién no esté dentro cuando suene el timbre, no va a entrar".

"Ya hemos tenido un margen de dos semanas para adaptarnos a los horarios. Tenéis tiempo suficiente y no puede ser que ella este diciendo '3, 2, 1...' y vosotros derrapando como.... Tremendo me parece. Entonces, a partir de ahora, suena el timbre, se cierra la puerta y no entra quién no esté dentro", aseguró Noemí.