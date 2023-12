'GH VIP: última hora' llegó ayer a su final en Telecinco, ya que esta noche y mañana se celebrará la gran final del reality show. Por este motivo, Lara Álvarez quiso despedirse de los finalistas con un emotivo mensaje.

"Es nuestro último día juntos. Venir a trabajar ha sido una fiesta diaria, gracias por vuestra entrega a este programa que nos tiene enamorados a millones de personas, precisamente por concursantes como vosotros", empezó diciendo la presentadora: "He vivido a vuestro lado una montaña rusa de emociones. Me habéis enganchado pero, sobre todo, me habéis enamorado de vuestra esencia".

"Os deseo lo mejor para la final. Sois unos merecidísimos ganadores todos. Para mí, el premio ha sido disfrutaros cada noche", finalizó Lara, recibiendo un fuerte aplauso por parte de los habitantes de Guadalix de la Sierra. "¡Te amamos!", exclamaron varios de ellos para devolverle el cariño.

Nuestra querida Lara Álvarez, se despide la casa muy emocionada: "Gracias por vuestra entrega a este programa. He vivido a vuestro lado una montaña rusa de emociones. Me habéis enganchado y también enamorado de vuestra esencia" 💘#GHVIP19D pic.twitter.com/gkrkCD7N3h — Gran Hermano (@ghoficial) 19 de diciembre de 2023

Pero además, la asturiana también tuvo unas palabras para el Súper: "Hace ocho años de nuestro primer encuentro y te aseguro que mi admiración por ti no ha hecho más que crecer. Eres ese abrazo cuando no tienen contacto con el mundo exterior, apoyo cuando las fuerzas les flaquean. Súper, eres una voz, pero eres la voz del alma de Gran Hermano".

"Los presentadores también sois parte del alma de GH. Sois una pieza fundamental, y todo el equipo te queremos dar las gracias por vivirlo, por disfrutarlo y por hacernos disfrutar a nosotros", respondió la voz del programa.

🔵 Llegan los especiales de #ATuBola



💥 Tres famosos jugarán con un color de canicas cada uno y tendrán que superar las pruebas más espectaculares



👉 El sábado 23 de diciembre a las 22.00 horas, gran estreno en Telecinco con @laralvarezg https://t.co/V0gvzPddn1 — Telecinco (@telecincoes) 20 de diciembre de 2023

Después de esta despedida, Lara Álvarez avanzó la fecha de estreno de 'A tu bola', su nuevo proyecto en el prime time de Telecinco. El canal ofrecerá estos especiales a partir de este mismo sábado, 23 de diciembre, en el marco de su programación navideña.

"Me enmarco en un emocionante proyecto. Es novedoso y divertido, tres famosos como Pocholo, Natalia o Nacho Guerreros compiten por una buena causa en divertidísimos retos de canicas", explicó antes de dar paso a un adelanto del formato.