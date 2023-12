Bertín Osborne se convirtió anoche en el penúltimo invitado del año de 'El Hormiguero', que este jueves recibirá a Cristina Pedroche antes de tomarse unos días de descanso. El cantante, que acudió con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, también aprovechó para promocionar un nuevo producto de su faceta empresarial.

"Señoras y señores. Bertín Osborne tiene su propia colonia", anunció Pablo Motos antes de colocar sobre la mesa el perfume en cuestión. "Esto es muy gracioso, porque yo nunca uso perfume ni cosas de esas. ¿Tú sabes cuando vas a entrar en el ascensor y te pegas el leñazo del que ha salido antes? Deja el ascensor con una peste a perfume... Yo no quiero perfume", aseguró el invitado.

Sin embargo, cuando le propusieron embarcarse en este proyecto, Bertín decidió aceptar: "Perfume no, si acaso colonia". Eso sí, quiso dejar claro desde un principio cuáles eran sus condiciones: "Tenía que oler a campo, a romero, a tomillo... Que fuera suavita, que no fuera muy escandalosa". Además, quiso llamarla 'Silencio' por un motivo sin concretar: "Me dio por ahí".

De esta forma, Osborne reveló que ha participado activamente en la elaboración de la colonia: "Me hicieron un montón de muestras. Se tiraron un mes mandándome colonias". "Yo tengo una cosa entre perfume y colonia que se llama fragancia", aseguró después de afirmar que esa palabra le parece "cursi".

En la entrevista, desveló que su fragancia es "número uno en ventas" tras su lanzamiento hace apenas dos semanas: "Ha salido en todos lados, huele todo divinamente". "¿Pero tú para qué quieres más dinero?", le lanzó Motos a Osborne, que respondió entre risas: "No, no, esto es para ver si gano algo".