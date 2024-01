Como cada martes, la Academia de ‘OT 2023’ ha hecho el habitual reparto de temas de la gala 7 en esta ocasión. Chiara y Violeta vivirán un doloroso y emotivo duelo por la salvación en la que interpretarán, respectivamente, las canciones 'The Climb' de Miley Cyrus y 'Blue Lights' de Jorja Smith.

No serán las únicas alumnas de la Academia del Talent de Prime Video en cantar en solitario, ya que Martin ha recibido el encargo de versionar 'Tenía tanto que darte', uno de los primeros éxitos de Nena Daconte. Además, Juanjo y Álvaro Mayo tendrán que hacer suyo, respectivamente, las canciones 'La nave del olvido' de Dino Ramos y 'Please Don't Go' de KC & The Sunshine Band. Esta es la lista completa:

Los demás alumnos tendrán que c antar a duda en la nueva entrega semanal del formato producido por Gestmusic ('Tu cara me suena', 'Allá tú'). Cris y Luca interpretarán 'Todo de ti' de Rauw Alejandro, Bea y Naiara defenderán 'Sweet but Psycho' de Ava Max y Paul y Ruslana cantarán 'Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45' de Ptazeta y Bizarrap.

