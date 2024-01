Risto Mejide y Miguel Lago podrían verse las caras en los juzgados por un asunto acontecido en 'Todo es mentira' hace varios años. El Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid ha citado como investigados (anteriormente conocido como imputado) al presentador y al cómico por un presunto "delito de odio" contra la población no vacunadas tras una denuncia presentada en noviembre de 2021.

Las declaraciones que el presentador y el entonces colaborador realizaron al conocer las medidas restrictivas de algunos países, que proponían aplicar a la población no vacunada, son el motivo por el que los denunciantes interpusieron este denuncia. "Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien. Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto", declaró, según recoge el portal 20Minutos.

La jueza argumenta la apertura de juicio oral por la "reiteración de una conducta que por su gravedad, reiteración o entidad discursiva pudiera provocar, directamente o indirectamente, sentimientos de odio", decisión que toma después de que previamente se hubiesen sobreseído las deligencias.

Tanto Risto Mejide como Miguel Lago han recurrido a la apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de que el proceso siguiese adelante sin atender sus peticiones, ambos podrían enfrentarse a una pena de entre uno y cuatro años de prisión, así como una multa de seis a doce meses.