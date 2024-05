La edición más polémica de Eurovisión, tras el encendido debate sobre la conveniencia de la participación o no de Israel, sigue generando controversia. Bambie Thug, representante de Irlanda, ha estallado contra la UER, organizadora del famoso festival musical, después de las tensiones vividas por los artistas durante los últimos días.

"Ha sido tan duro y terrible para nosotros. Solo quiero decir que nosotros somos lo que es Eurovisión. La UER no es lo que es Eurovisión. Que le jodan a la UER. No me va a importar más, que les jodan", comentó Thug ante la prensa, todavía emocionada, después de que se hubiera puesto punto y final al certamen.

"Los participantes, la comunidad detrás del concurso, el amor, el poder y el apoyo de todos nosotros están propiciando el cambio", señalaba. "El mundo ha hablado. Llegan los queers y no binarios", sentenciaba.

Tanto Thug, que quedó en la sexta posición, como el suizo Nemo, que se alzó con la victoria en el festival, se han identificado públicamente como personas de género no binario.

Mensajes censurados

Irlanda quedó un puesto por detrás de Israel, el país que ha estado en medio de la polémica durante toda la edición. Ya unos días antes, Thug denunció que la UER había censurado sus mensajes de apoyo a Palestina durante la primera semifinal de Eurovisión.

En concreto, se trataba de unas inscripciones en Ogham (una antigua lengua celta) que lució durante los primeros ensayos y en las que se podía leer mensajes como “alto al fuego” y “libertad para Palestina”, que después no pudo mostrar ni en la semifinal ni en la final de la competición musical.

"Ha sido una experiencia traumática"

La experiencia vivida en Eurovisión tampoco ha sido demasiado satisfactoria para Silvester Belt, representante de Lituania. El cantante actuó justo después de Israel, por lo que sufrió por la tensión que se había experimentado minutos antes en el Malmö Arena.

“Ir tras ese país, con el público tan intenso, fue una de las peores cosas que me han ocurrido. Lo hice lo mejor que pude en esa situación”, ha explicado en las redes sociales.

“Ha sido una experiencia traumática", resume acerca de su participación en Eurovisión. Y confiesa que le hubiera gustado que todo hubiera terminado antes: “Desearía que todo hubiera terminado después de la primera semifinal”.