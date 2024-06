Àngel Llàcer forma parte de la esencia de 'Tu cara me suena'. Por eso, cuando el actor ha causado baja por una bacteria que incubó durante sus vacaciones Vietnam, el programa le ha buscado múltiples sustitutos a los que ahora se suma uno más: Iñigo Asiain.

Porque Llàcer no solo preside la mesa del jurado, donde ya lo han sustituido Silvia Abril, José Corbacho y Santiago Segura, sino que además se encarga de las clases de interpretación que reciben los concursantes. Mientras que semanas atrás era Carlos Latre el encargado de impartir estas clases, el programa ya ha encontrado nuevo sustituto hasta que el catalán vuelva a incorporarse al talent show.

Se trata de Iñigo Asiain, que hasta ahora sólo trabajaba detrás de las cámaras como vocal show de los famosos que participan en 'Tu cara me suena'.

Natural de Pamplona, Asiain comenzó a estudiar arte dramático con 18 años, además de formarse en técnica vocal y canto. Gracias a esto, consigue trabajar en espectáculos como '101 dálmatas' o 'We will rock you'.

Por si fuera poco, el navarro ha hecho actuaciones teatrales como 'Hansel y Gretel' o 'El burlador de Sevilla' y ha participado en series de la talla de 'La que se avecina' o 'Amar en tiempos revueltos'.

Ahora tendrá que compaginar su puesto de vocal coach con el de profesor de interpretación, ambos en el formato de Gestmusic. Pero la docencia no es algo nuevo para Asiain, pues ha sido profesor de interpretación en la prestigiosa escuela de Cristina Rota, y de técnica vocal en Laboratorio de Voz.