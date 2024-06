Una de las presentadoras más conocidas a nivel mundial está atravesando un delicado momento de salud. Oprah Winfrey ha sido ingresado de urgencia en un hospital debido a fuertes dolores estomacales, según ha explicado su amiga y comunicado Gayle King.

Winfrey se encuentra con pronóstico grave en el mencionado centro médico, no pudiendo cumplir este pasado martes, por ejemplo, con su sección en el programa 'CBS Mornings' en donde compartiría sus recomendaciones de lectura. "Tenía algún tipo de problema estomacal, gastroenteritis...", explicó King.

“No voy a ser demasiado gráfica. No hace falta decir que terminó en el hospital, deshidratada, y tuvieron que ponerle una vía intravenosa", aseguró la copresentadora del formato matinal de la cadena norteamericana, añadiendo que está bien y que espera que no se enfadase con ella tras desvelar estos datos: "Quería dejar claro que a ella le importaba y que realmente le molestaba no poder estar aquí para ti hoy".

A pesar de este contratiempo, Oprah Winfrey ofreció su reseña de 'Familiaris', libro escrito por David Wroblewski, a través de sus redes sociales: "Esta fascinante saga familiar nos lleva a un viaje extraordinario que entrelaza brillantemente historia, filosofía, aventura y misticismo".