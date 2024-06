Durante el día de ayer se anunció que Terelu Campos se incorporaba como colaboradora fija de ‘¡De viernes!’, y por ello, los periodistas de agencias han preguntado a la presentadora del espacio, Bea Archidona, sobre este fichaje que llega a partir de esta misma noche. La mujer ha comentado que le hace “mucha ilusión” la llegada de “la abuela de España”.

Archidona ha continuado afirmando, sobre este nuevo fichaje, que “tenemos compañeros maravillosos, va a estar súper a gusto. Y bueno, pues ahora mismo está en el centro de la noticia, pero ya lleva muchos años en la tele, trabajando en el medio y bueno, pues ya ha vuelto y vuelve al viernes, así que yo muy contenta”.

Por otro lado, Bea Archidona ha comentado lo que Terelu hablaba entre bambalinas de su entrevista la pasada semana: “Pues lo mismo que contó sentada en ‘De viernes’. Está muy feliz, muy tranquila por su hija y bueno, sobre todo que vaya todo muy bien y es lo que le deseamos nosotros como compañeros, que vaya todo genial. Nos contó lo mismo que contó en ‘De viernes’, aquí no hay dos versiones de la historia”.

Sobre el posible fichaje de Alejandra Rubio como colaboradora del mismo espacio, tal y como adelantó Belén Esteban en ‘Ni que fuéramos Shhh…’, Archidona también ha opinado, afirmando que “también me gustaría. Alejandra es colaboradora de televisión, también está en ‘Así es la vida’. Pues si se viene al viernes, yo encantada también. Me encantaría tenerla como entrevistada, y como compañera también”.

Además, la presentadora también ha comentado que “me encantaría Mar Flores. A mí me parece que es una mujer espectacular, la mujer del momento también, la otra abuela, o sea que ojalá se siente Mar Flores en ‘De viernes’. Las dos me encantan, Terelu y Mar, ¿qué te voy a decir? Conozco a las dos y las dos me parecen mujeres muy diferentes, pero mujeres estupendas, ojalá”.

Sobre este supuesto en el que Mar Flores se sentara en el plató, Bea ha sido preguntada por un supuesto veto a Terelu Campos, a lo que ella comenta que “si viene Mar, que eso para mí sería maravilloso, no creo que vetara absolutamente a nadie. No tendría sentido, quiero decir, Terelu trabaja en el programa. Eso de vetar, eso es muy antiguo, yo creo que ya estamos en otra fase. Oye, si hago una pregunta incómoda, yo creo que tienen experiencia como para esquivarla, así que nada, nada de vetos, pero vamos, que venga al programa, ojalá”.