Cuando supimos que David Bustamante (San Vicente de la Barquera, Cantabria, 1982) participaría en 'Tu cara me suena,' muchos recordamos aquel momento icónico de 'Los viernes al show'' (búsquenlo) en el que, junto a Arturo Valls y Manel Fuentes, emuló a Beyoncé, enfundado en un body y subido a unos tacones, por lo que sabíamos que daría grandes momentos en el concurso de Antena 3. Y es que, además de una prodigiosa voz, tiene madera de 'showman'. Hace 23 años quedó tercero en el mítico 'OT' de 2001 y desde entonces ha mantenido su carrera musical en lo alto. Tan alto como llegaba en el marcador a esta primera semifinal del viernes. Porque, pese a ser un cantante consagrado, trabaja duro por convertirse en el artista que le echen. Su Nino Bravo y su Joaquín Sabina, con los que ganó gala, pasarán a la historia del programa. Y su Camilo Sesto, aunque no ganara por poquísimo.

Es el concursante perfecto: canta de maravilla y no teme al ridículo.

Es que los artistas españoles tenemos que quitarnos muchos complejos cuando hacemos tele. Hay que pensar en qué momento hay que ser serio, que es cuando estás interpretando tus canciones, y cuándo tienes que entrar en el juego. En un programa como este, en donde incluso en mayor porcentaje es humor, aquí, aparte de imitar y cantar bien y hacer una gran actuación, creo que es importantísima esa vis cómica para que la gente se divierta. A mí siempre me ha gustado hacerlo así. No es raro ni impostado en mí, porque la gente me conoce desde hace 23 años, nací en la televisión y siempre he mostrado esta forma de ser.

Uno desea que le toque Beyoncé, porque la imitó bailando y fue divertidísimo. Pero, claro, la voz sería más difícil. Aunque cualquier personaje lo es.

Sí, porque mi técnica ha sido construida para sacar un tipo de voz. Aquí tengo que deconstruir y eso me hace perderla. Entonces me cuesta mucho y debo tener mucho cuidado para no hacerme daño, que a veces me lesiono.

Hacer de Marifé de Triana fue complicado. Y el jurado quizá no lo puntuó como se merecía.

No. Pero para mí fue un ejercicio brutal. Tanto por lo de llevar tacones como por atreverme a ponerme ese vestido. Me sentía desnudo. Pero hay que entrar en el juego. Me apetecía hacer algo espectacular. Quizá mi voz, lógicamente, no se parece a la de una mujer, pero hice una gran gimnasia vocal para que los giros fueran copleros, para que se pareciera lo máximo posible. Es una actuación de la que estoy muy orgulloso.

"Me gusta divertirme y salir de la zona de confort, porque es la manera de crecer"

Porque aquí no está todo hecho con tener una voz prodigiosa.

Claro. Aquí no hago de mí, hago de 800, con lo que tengo que reconstruir la voz, los gestos, la manera de moverse… desde el principio. Pero soy muy trabajador. Intento siempre hacer el mejor número posible y entreno muchísimas horas para luego llegar aquí y poder disfrutarlo.

Siempre ha demostrado ser una persona de retos. Como cuando se presentó a la primera edición de 'Bailando con las estrellas' y ganó.

Me gusta divertirme y salir de mi zona de confort, porque es la manera de crecer. Si haces siempre lo fácil, te quedas estancado. Mi carrera y la vida me dan la oportunidad de meterme en estos zafarranchos de combate y me fascina.

Eso de que sería profesor de 'OT' resulta que era una broma.

Es un 'fake' que solté en un pódcast. Pero ojalá. Merecía tener un puesto en la siguiente edición. Por lo menos, de jurado. Hago un llamamiento a Gestmusic.

Si no, de 'coach' en 'La voz'.

Sí, lo fui en la edición senior. Los de ahora están muy instaurados, pero ya saben perfectamente que si alguno se toma un tiempo, estoy pendiente. Es un formato que me fascina.

Es como hecho para usted, que exuda emotividad por cada poro.

Es que empatizo mucho con los concursantes. Porque yo empecé así. Hace 23 años entré en un programa de máxima audiencia donde te dan todas las herramientas, la oportunidad de mostrar tu talento, ver nacer tu carrera… Y como lo viví así, me implico incluso un punto más.

Manel Fuentes le sugería, en broma, que añadiese a su exitosa colección de colonias una más: 'Lágrimas de Bustamante'.

Sería demasiado cara...

Ha hecho piña con los concursantes de 'Tu cara...', pero con Raquel Sánchez Silva ya había una amistad.

Hace muchísimos años que nos conocemos, pero conviviendo tanto hemos reafirmado que somos dos personas que se caen increíblemente bien. Raquel es muy curranta. Y está demostrando lo metódica que es. A un programa vino lesionada, con una rodillera. Mete muchas horas. Como no está acostumbrada a un escenario, se implica y le pone ese plus para hacer pedazo de números. La actuación de Luz Casal fue flipante. Si cerrabas los ojos, la veías.

"Merecería tener un puesto como profesor en la próxima edición de ‘OT’. O, al menos, como jurado"

La hija de Juanra Bonet se hizo fan suya, pero metido en la piel de Estopa. ¿Ya le quiere por sí mismo?

Ahora ya va entrando por mis canciones, pero, claro, ella identificaba que yo era quien cantaba. Me da mucha ternura esa niña: jugué con ella y ya era el amigo. Es que a mí los niños se me dan muy bien. Todos se acercan a mí y terminan queriendo jugar conmigo. Es una cosa muy curiosa y me encanta. Mi niña lo disfrutaba muchísimo cuando era pequeña y sus amigos venían. Y siguen viniendo, pero ahora ya pasan de uno.

El tiempo pasa. Por cierto, debe cuidar la voz, porque ya ha empezado la gira y aún está grabando su disco.

Sí, empecé el 15 de junio, en Tenerife, ante 4.000 personas. Muy bonito.

En el 'single' 'El día que te vayas' le salió la vena Shakira, ya que habla de desamor desde el rencor, pero acaba de sacar otra canción muy distinta.

Sí. 'Hola, qué tal', que es preciosa, positiva, de amor, de reencuentro, de atreverte a levantar el teléfono y ver que la otra persona esperaba esa llamada. Una historia de amor increíble. Fue una de las que escribí por la pandemia. Y me emocionó.

Y a partir del 15 de agosto vuelve con el musical 'Ghost' a Bilbao.

Sí, donde empezó todo. Antes incluso de que estuviera yo. 'Ghost' ha sido una experiencia de las más bonitas de mi carrera. Y volver para hacer ese broche de oro apetece.

No para.

Además de 'Tu cara me suena', está la gira, el reencuentro de 'Ghost', estoy terminando de grabar el disco... Va a ser un año importante.