¿Qué novedades vamos a encontrar en la versión hotelera ‘First dates’?

En cuanto al eje central del formato veremos lo mismo que en 'First dates'. Las citas entorno a una barra y una mesa de restaurante, pero también vemos el previo a esas citas con el momento en el que llegan y vemos cómo se sienten y, sobre todo, la postcita donde ven si se gustan, si duermen o no juntos o si hacen algo especial o no en la noche. Luego, la mañana siguiente, una vez pasada una noche juntos, hacen un balance final de esa relación y comprueban si van a continuar o si es el inicio de un verdadero amor.

'First dates' regresa a Telecinco. ¿Crees que la buena acogida del especial de San Valentín ha hecho que se apueste de nuevo por la cadena principal?

Si, pero creo que también la necesidad de diferenciar los dos productos. Había un poco la intención, que además me parece sana, de no confundir el 'First dates' normal, que tiene su nicho y su lugar mágico en Cuatro, con una versión especial del formato un poquito diferente. El hecho de cambiar el staff y la cadena favorecen la posibilidad de distinguir bien los productos.

Antes de anunciarse que Carlos Latre llegaba a Telecinco, ¿pensaste en algún momento que ‘First dates’ pudiera saltar a Telecinco como tira diaria?

No, sinceramente no. Yo creo que en un momento determinado la cadena, que ya tenía desde hace tiempo comprobada la fortaleza del formato en el Access prime time contra viento y marea y muy buenos resultados, estaba muy convencida de que funcionaría en Telecinco, pero la cadena siempre tuvo muy claro, a pesar de que se hiciera aquel especial de San Valentín en Telecinco, que no conviene nunca en televisión desvestir a un santo para vestir a otro. Lo que haces por un lado lo pierdes por el otro. Cuatro es una cadena importante para Mediaset y está fortaleciendo claramente su parrilla y lleva un año con productos y formatos que han creado un hábito de consumo y todo eso destrozarlo para fortalecer carece de sentido estratégico televisivo. Yo creo que la cadena siempre tuvo claro que ya que es un éxito vivámoslo en Cuatro que nos va de maravilla y que nos viene muy bien como cadena a Mediaset.

‘First dates’ comenzó en un restaurante, depués de crucero y ahora alojándose en hotel, ¿en qué otras localizaciones te gustaría ver el formato?

Yo reconozco que la versión que más me gusta de todas es la del hotel porque le da una dimensión espacial y una calidez extraordinaria y mira que el restaurante de 'First dates' está muy conseguido. Me gustaría verlo en un camping, en una estación de esquí... Yo creo que es un formato que permite muchas localizaciones y todas esas localizaciones le pueden dar un plus al formato original de citas.

Mediaset continúa buscando formatos de entretenimiento. ¿Hay alguna posibilidad de que regrese de nuevo ‘El precio justo’ o 'The Wall'?

No lo sé. Está bien de vez en cuando hacer un revival y recuperar algún formato que ha tenido éxito, pero yo creo que hay creatividad audiovisual de sobra para buscar nuevos formatos y trasladarlos a la pantalla de Mediaset. 'El precio justo' fue un formato que no funcionó mal cuando lo emitimos, sobre todo en prime time, lo que pasa es que tenía a un rival invencible como 'Pasapalabra', pero si que es un formato que se podría recuperar. 'The Wall' no lo tengo tan claro porque es un formato un poco más tecnológico, complejo y, por tanto, tiene menor carga emotiva y traspasa menos la pantalla.

La televisión vuelve a mirar al pasado recuperando formatos como ‘¿Quién quiere ser millonario?’ o ‘Atrapa un millón’. ¿Crees que el factor nostalgia afecta al rendimiento de estos programas?

En algún caso, sí. El factor nostalgia hace que mucha gente recupere la ilusión por ver el formato, pero dura muy poco esa ilusión. Nos ha pasado con 'El Grand Prix', que haciendo unas audiencias maravillosas el año pasado estaba en 25% de cuota de pantalla y ahora está en un 15%, o con el 'Un, dos, tres'. Yo creo que ayuda en un primer momento, le da un impulso inicial que no está nada mal, pero al final, aunque tenga calidad, a lo mejor llega y no te atrapa tanto como antiguamente cuando fue un soplo de aire fresco. 'Atrapa un millón' y '¿Quién quiere ser millonario?', que son formatos más recientes en el tiempo, son programas que a lo mejor todavía, como a 'Pasapalabra', le quedan una larga vida porque no están del todo consumidos.

Este año has vuelto a los concursos con ‘Mental Masters’. ¿Te gustaría seguir esta estela y volver más a tus orígenes en el entretenimiento familiar?

Mis orígenes realmente son la conversación con las personas y la frescura del contacto diario de la calle. Eso es lo que me da la vida en 'Atrapa un millón', '¿Quién quiere ser millonario' o 'Date el bote' o, ahora mismo, en 'First dates'. Me permite un lenguaje estupendo, fresco y espontáneo que es lo que me maravilla de la tele. Cualquier formato que me de eso a mí me maravilla. No añoro los concursos, pero si me gustan mucho porque me permite esto que te acabo de comentar. Además, la estructura de los concursos suele ser muy divertida. Es una mecánica que da lugar a todo y, en ese sentido, siempre es tremendamente satisfactorio. Me parecen formatos formidables, pero no los añoro porque estoy muy contento con 'First dates' y cuando hago aventuras en 'Supervivientes'. Si me toca hacerlo, como en 'Mental Masters', que me lo he pasado muy bien, yo estaría encantado.

Este septiembre vuelve ‘Gran Hermano’. Tras un año con mucha presencia de famosos en los formatos, ¿crees que se debería de apostar más por los anónimos dentro de los programas?

Recuperar a la gente de la calle para la televisión me parece interesante. Yo creo que los hecho de menos. Volver con 'El diario de Jorge' me parece que está bien porque es una ventana a la calle y, para la gente de la calle, es una ventana al mundo. Está bien recuperar historias de la gente normal que nos pasan más o menos a todos. Yo creo que recuperar a la gente desconocida es básico en la tele. No sé si es un reality es tan necesario, yo preferiría otro tipo de formatos para recuperar a la gente anónima, pero creo que también puede tener su hueco en Telecinco y a las pruebas me remito. El 'Gran Hermano' histórico, el que arrasó, funcionó y jamás decepcionó, era uno de gente no famosa.

También has estado al frente de ‘El musical de tu vida’. ¿Crees que con el auge de los biopics y documentales los programas de entrevistas están en su peor momento?

Probablemente. En la tele está muy bien tener buen rollo, ser simpáticos y agradables, pero los programas de entrevistas que solamente trabajan una dirección, que es el reconocimiento y el halago sin ningún tipo de controversia, pierden un poco de competitividad en la parrilla respecto a otro tipo de formatos. Quizás este es uno de los problemas que tuvo 'El musical de tu vida'. Por otro lado, tener solo un protagonista por programa es demasiado poco e intenso. Hoy en día, nuestro público, especialmente el joven, no está acostumbrado a esta intensidad, incluso le chirría un poco.

Los concursos han evolucionado mucho desde que empezaste. ¿Cómo valoras el aumento de espectacularidad dentro de este género?

Yo creo que lo esencial. El quiz show tradicional con preguntas y respuestas no ha cambiado mucho. Ahora se utiliza otro tipo de tecnología para exponer las preguntas pero poco más. En el intento de dar la vuelta al género se han instalado artilugios o tecnicismo que algunas veces ayudan y otras veces no. A veces, son una excusa buena para atraer a un determinado tipo de público al que le puede asustar un programa de cultura o de preguntas y respuesta, realmente no aportan nada a la esencia del concurso tal y como lo hemos entendido siempre. Un primer plano de un concursante sudando o alegrándose porque ha acertado una pregunta sigue siendo oro en televisión, por mucha tecnología que incorporemos al asunto.

‘Supervivientes’ continúa imbatible. ¿Cuál crees que es la clave del éxito a pesar de la mala racha que lleva la cadena?

Yo creo que es un gran formato, lo ha sido siempre, y este año también lo ha sido con algunas mejoras como la reducción del retardo o la mejora de las imágenes recibidas por realización. Además, el equipo ha buscado nuevas pruebas sorprendentes y todo eso ha ayudado, pero al final, la esencia del programa son los concursantes. Lo importante es que tengan interés, haya perfiles atractivos y surjan de forma natural tramas de convivencia interesantes que atrapen al espectador. Este año hemos tenido eso y, a pesar de la crisis general de la televisión, pues ha tenido un excelente resultado.