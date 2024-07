La Pija y la Quinqui (Carlos Peguer y Mariang Maturana) han visto cómo sus vidas han cambiado en cuestión de dos años. Su pódcast empezó en enero de 2022 a partir de conversaciones sobre las complicaciones en las relaciones, el amor, las infidelidades y dramas diversos de su generación en la cocina del apartamento de Mariang. Los medios eran limitados, pero solo un año después, ya tenían su propio plató y su programa era uno de los más escuchados. De hecho, entre sus espectadores se encontraba Rosalía, que les escribió por redes sociales y acabó cerrando la primera temporada con ellos. Poco más de dos años después del primer episodio del pódcast y con algo más de experiencia en el amor (o no) Peguer y Maturana dan el salto a la televisión y se ponen al frente del programa de citas ‘Si lo dice mi madre’.

“Prácticamente, hemos pasado de ser estudiantes a vivir de una forma muy acomodada y muy privilegiada”, asegura Maturana. Ahora ya no sufren por llegar a fin de mes y viven más relajados, pero la exposición a la que se enfrentan está afectando a su salud mental. “Cada día estoy más loco. No me puedo mirar al espejo, no puedo leer nada sobre mí porque me vuelvo completamente ido de la olla, me enfado con mi novio porque alguien me pone un tuit metiéndose conmigo y, de repente, soy insoportable todo el día. Es un poco el yin y el yang: llegas bien a fin de mes, pero te odias a ti mismo hasta el fin de los días”, sentencia Peguer.

Amor de madre

El nuevo ‘dating show’, adaptación del exitoso formato internacional ‘Mommy Knows Best’, llegará a atresplayer el próximo domingo 28 de julio con su estreno en Flooxer, el canal juvenil de Atresmedia. A partir de ese día, la plataforma estrenará en abierto cada domingo un nuevo episodio. El programa deja el destino amoroso de diferentes solteros en manos de sus propias madres. “Las protagonistas son ellas”, asegura Peguer. Los concursantes anónimos tendrán tres citas con tres pretendientes y sus madres, pero serán las progenitoras las que llevarán las riendas de los encuentros. Mientras los jóvenes no podrán hablar, ellas harán preguntas incómodas, contarán anécdotas embarazosas y hablarán sin filtros “de sus intimidades más profundas en televisión”.

Después de ponerse al frente del programa, los ‘podcasters’ tienen claro que nunca dejarían su futuro amoroso en manos de sus madres. “Quiero mucho a mi madre, pero creo que elegirme novio no es una cosa que tenga que hacer”, bromea Peguer. “¿Qué necesidad? Yo estoy muy bien en mi casa y mi madre en la suya”, apunta, por su parte, Maturana. Tras el programa, la joven ha podido apreciar que tiene “una madre bastante cuerda”. “Aunque sea un ‘dating show’, la enjundia son las madres y la relación con sus hijos. Aunque tú estés viendo la televisión y la madre sea radicalmente opuesta a la tuya, la forma de comunicarse y el lenguaje no verbal que existe entre madre e hijo es parecido en casi todas las ocasiones”, reflexiona el presentador.

Un registro similar

Con esta experiencia, el dúo inseparable suma un nuevo proyecto para La Pija y la Quinqui. “Nunca habíamos hecho algo así, pero trabajar con una amiga siempre es fácil porque no tienes que crear una intimidad, ya existe”, asegura el joven. “Hemos mantenido un registro muy similar en este programa porque hemos seguido siendo Carlos y Mariang, La Pija y la Quinqui, y hemos tenido la misma dinámica”, añade. Eso sí, saben que su prueba de fuego al frente de formatos de televisión llegará cuando tengan que dejar de lado estas facetas que tanto les representan y ponerse en otro papel: “No es tanto el nuevo programa que tú presentes, sino qué códigos y qué guía de estilo tienes que adoptar”.

Gracias a estas nuevas oportunidades más alejadas de su pódcast, Peguer y Maturana luchan contra el síndrome del impostor. “Está impuesto en la mayor parte de la gente de nuestra generación y creo que también es sano para la mente de uno pensar que si te han elegido a ti es por algo”, reflexiona la joven. “Leí que alguien decía que ahora hay que tener el síndrome del estafador: voy a hacer todo lo que me proponga, fingir que lo hago todo de puta madre y, si lo hago mal, me voy con mi saco de dinero corriendo”, medita Peguer. “Ya está bien de ser impostores, hay que empezar a ser lazarillos. Todas las oportunidades que te surjan, cógelas. Si salen bien, estupendo. Y si no, te marchas de allí a otra cosa”, añade.