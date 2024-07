Nuria Roca y Juan del Val continúan disfrutando de sus vacaciones, sin embargo, ahora lo hacen por separado. El polémico colaborador de 'El hormiguero' se encuentra en la Feria de Santander mientras que la presentadora de 'La Roca' sigue en Menorca acompañada de sus hijos. Ante esta situación, algunos medios se han hecho eco del posible divorcio.

En este sentido, tras responder claramente a la publicación en las redes sociales, Juan del Val ha recurrido a 'Espejo Público' para dar las explicaciones pertinentes: "No perdemos el tiempo en desmentir ninguna información que, por supuesto, es falsa. Ayer, invitamos a hacer una reflexión sobre los mensajes que se están lanzando a la sociedad, especialmente a los más jóvenes", lamentaba el escritor.

Como asegura el guionista de 'El hormiguero', este tipo de "mensajes tóxicos pueden perjudicar mucho a las personas que en este momento se están formando". "Nos llenamos la boca de intentar no identificar el amor con la posesión, de que las parejas tengan que tener su espacio y cuando lo tienen nos preocupamos", asegura el invitado.

"Nosotros nunca hemos desmentido ninguna crisis, porque no existe. El problema son los mensajes por los cuales se supone que estamos en crisis. Con frases que producen vergüenza ajena, como que Nuria no me echa de menos, porque aparece riendo en las fotos", sentencia el tertuliano de 'El hormiguero'.