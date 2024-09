El estreno de la nueva edición de 'Gran hermano' es inminente. El reality de Telecinco, que cambió hace casi un cuarto de sigo la forma de hacer y entender la televisión en España, regresa este jueves 5 de septiembre con concursantes anónimos, tras seis años en los que han reinado los personajes conocidos. Ahora, el concurso vuelve a los orígenes y durante todo este verano ha buscado a los próximos habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid).

Existen grandes diferencias con respecto a las ediciones con famosos a la hora de poner en marcha su casting de concursantes. Mientras que con las celebrities se hace prácticamente una búsqueda directa y se pactan altos cachés, con las personas desconocidas de abre un gran proceso de selección al que todo el mundo puede presentarse.

A lo largo de los últimos meses, la dirección de casting de Zeppelin (Banijay Iberia), encabezada por Teresa Colomina, ha recorrido España de punta a punta buscando nuevos diamantes televisivos en bruto, perfiles que puedan sorprender y enganchar a los espectadores a la vida en directo.

Pero, ¿qué se busca para el casting de 'Gran hermano'? ¿Cómo funciona este complejo proceso de selección al que se han presentado más de 70.000 personas? Teresa Colomina, responsable de casting del reality, nos cuenta todas las claves.

-¿Qué es lo que se busca en los nuevos concursantes de 'Gran hermano'?

-Yo no busco, encuentro. Evidentemente, hay una serie de perfiles que están muy bien dentro de un casting. Buscamos gente proactiva, que hable, que tenga don de gentes, que se pueda relacionar o que tenga una historia bonita o especial. También hay gente que se sale de esos parámetros, que estás viendo su vídeo de presentación y no puedes dejar de mirarlo. De repente, te sale llamar a tus compañeros y decirles que esa persona acuda a la prueba de cámaras porque es maravillosa. Hay gente que te hace un click y a lo mejor no es nada concreto que estés buscando. Necesitamos personas que tengan algo. A mí no me gustan las etiquetas ni hacer un casting con diferentes pautas.

-¿Algunos concursantes del pasado pueden suponer una referencia para el nuevo casting?

-Yo no me impongo meter una persona de un tipo, otra de otro tipo y luego de uno más. A la hora de buscar una persona no buscamos al próximo Albert Infante o la nueva Maite Galdeano porque no existe una persona que sea exactamente igual. Hay que buscar gente que puedan ocupar su lugar y que puede que no se parezcan en nada, pero que si tengan el mismo espíritu y movimiento de casa que tienen ellos. Luego la gente se queja de los muebles, pero el mueble no nace, sino que se hace. No es lo mismo el vídeo de la persona que se graba en casa para mandarte, que está en su habitación o en su zona de confort, que luego venir aquí.

-¿Alguna vez habéis seleccionado a alguien que luego no ha sabido adaptarse al concurso?

-Convivir en un lugar aislado con gente desconocida cuyas reacciones pueden ser totalmente distintas a las mostradas en el casting. Yo puedo decir que estoy fenomenal sin comer y, de repente, un día no puedo tomarme una tostada y un vaso de leche y brotar. Creo que todo es mucho más complicado de lo que parece realmente. Nunca te das cuenta hasta que estás dentro del concurso. Muchas veces la casa te supera. No es lo mismo estar tranquilo en tu casa que, de repente, alguien se meta contigo por un motivo o que alguien te caiga fatal y tengas que estar viéndole la cara todos los días. Eso no sabemos que puede ocurrir. Te puede dar por estar en un rincón.

-¿Qué habéis encontrado en el casting de este año?

-Hemos encontrado muchísimas cositas que nos lo van a poner muy difícil. Necesito tener 25 o 30 concursantes para tener suficiente reserva por lo que pueda ocurrir. Y se han presentado 89.000 personas.

-¿Predomina la gente de algún rango de edad o con alguna característica determinada?

-Todas son personas muy atrevidas, algunos tienen carreras o hijos y se han animado a participar. Hay gente joven que se presenta por ser amantes de los realities y este año hemos notado que hay bastante gente mayor, de unos 40 o 50 años, que no era lo habitual como también está ocurriendo con madres. A mí me ha llamado la atención que se hayan presentado madres de todo tipo. La mentalidad ha cambiado mucho. Ahora hay madres con niños de dos o tres años que se presentan y dejan a los hijos con su padre. También estamos encontrando mujeres de 50 y pico años, que no tienen nada que envidiar a las de 30 años, que se casaron de jóvenes o ya tienen a los chicos en la universidad que ahora deciden dar el paso y vivir una segunda juventud presentándose a 'Gran Hermano'. Hemos evolucionado y estamos ante un casting más abierto y diverso. Además, no sé si es el evento pospandemia, pero la gente quiere vivir la experiencia y no le importa nada.

-¿Qué es lo que más te ha sorprendido?

-Hay gente que me ha dicho que quiere que se vea que a 'Gran Hermano' también va gente con estudios o puestos fijos, como médicos, neurólogos o ingenieros industriales, que no les importa dejar su trabajo para entrar en la casa. Hay gente que ha vencido enfermedades graves que quieren vivir 'Gran Hermano' porque es una experiencia única por distintos motivos como relacionarse, estar dentro de la casa y quieren estar aislados durante tres meses A la hora de buscar perfiles.

-¿Habéis detectado muchas personas que vienen en busca de la fama?

-Hay mucha gente que se hace famosa, pero nosotros no buscamos a gente que se quiera ser famosa. Si quieres ser famoso y es una maravilla no le vamos a rechazar, pero, obviamente, tienes que buscar algo más que ser famoso. Mucha gente se hace famosa porque luego surge la oportunidad porque valen o su personaje es divertido, pero nosotros no tenemos como objetivo meter a gente que se quiera hacer famosa. De hecho, normalmente, los ganadores de las ediciones no suelen ser los que se hacen famosos, como es el caso de Suso o Sabrina. Suso no ganó ninguna de las ediciones a las que se ha presentado y tiene su sitio en la televisión. Para nosotros no es primordial que quieran ser famosos, pero, como he dicho, tampoco les vamos a poner la cruz si tienen una historia y es una persona guay.

-¿Qué es lo que nunca debe tener un aspirante a entrar en la casa de 'Gran hermano'?

-Buscamos la verdad y la falta de verdad no dura más de 24 horas. Además, no hay que subestimar al público. La gente que ve realities es muy lista, está muy acostumbrada y no les gusta aquellas personas que te están vendiendo la moto. La gente quiere verdad. El otro día me preguntaban por el perfil para entrar en 'Gran Hermano' y la respuesta es ir con el corazón. Yo no busco físicos cuánticos o aprenderse un texto, yo busco corazón y verdad. Yo he sido coordinadora de familiares y es verdad que es muy duro, especialmente con los anónimos. Piensa que si coges a un chico o una chica de un pueblo de Valladolid y quieres que venga su padre o su madre a defenderle. Esa gente se ve obligada a pisar la televisión por amor a su hijo o hija Esa gente no han pasado por el casting y vienen por ayudar a sus hijos. Siempre les digo que hagan lo que les salga del corazón y que siempre vaya la verdad por delante. De lo contrario, nunca podrás entrar en 'GH'.

-¿Se sigue haciendo la búsqueda directa en discotecas o en otros lugares públicos?

-Sí se hacía búsqueda directa en discotecas y en otros sitios, pero ahora mismo hay tanta gente apuntada al casting que no lo hemos considerado necesario. Por redes sociales, el primer día que nos incorporamos el equipo, cuando Telecinco todavía no había lanzado el casting en 'Supervivientes', pues contactamos con gente que conocíamos por redes sociales y que podían encajar en 'Gran Hermano', pero habrán sido unas 10 personas como mucho.

-¿Hay mucha presencia de tiktokers en el casting?

-¿Quién a día de hoy no tiene Tik Tok? Si ese tiktoker se ha presentado por voluntad propia... ¿qué hago? ¿le echo? Dulceida no se ha presentado. Me alegro que me hagas esta pregunta. Es lo que te digo, el -primer día que nos incorporamos contactamos con 10, que no todos nos han respondido, un poco por romper el hielo y por empezar por algún sitio. Es verdad que se han presentado muchos tiktokers, pero también se están presentando muchísimas peluqueras y sanitarios. No estamos buscando tiktokers, pero es verdad que se están presentando. Nos honra que un tiktoker con muchísimos seguidores se quiera presentar a 'Gran Hermano'. Para ellos el reality es una cosa chula e importante que les apetecería estar. Para mí es un orgullo que gente joven, que está en otra manera de ver televisión o consumir imágenes y que tiene un Tik Tok o un Instagram con mucho seguidores, quiera formar parte de algo nuestro que lleva 25 años en antena. Ser tiktoker no es un plus. A mí me da igual las fotos que tiene. En este momento del casting yo me baso en el vídeo y en su cuestionario. No me he metido a ver redes sociales de nadie. No te puedo decir los seguidores que tiene nadie. Sé las personas que tienen Tik Tok, pero no sus seguidores. Yo, por lo menos, no me he molestado.

-¿Hasta cuándo está abierto el casting?

-El casting sigue abierto hasta justo el día de antes del estreno. Tengo parte del equipo que sigue viendo lo que entra. Por ejemplo, Suso hizo la inscripción al casting dos días antes de que se cerrase y levantamos a uno por meterle.