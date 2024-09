Una de las productoras más importantes de nuestro país intentará darle una nueva vida al 'Un, dos, tres' tras su controvertido regreso a Twitch con el influencer TheGrefg. Warner Bros. ITVP España, responsable de 'First Dates' y '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', ha llegado a un acuerdo con Prointel para la adaptación, producción y distribución worlwide en exclusiva del programa 'Un, dos, tres… responda otra vez'.

Ambas productoras llevan varios meses trabajando en el desarrollo tanto en la versión diaria como en la versión semanal de prime time de este mítico formato, emblema de la historia del entretenimiento en la televisión de nuestro país y un clásico que marcó generaciones.

Creado en España por Chicho Ibáñez Serrador, 'Un, dos, tres… responda otra vez' fue un programa pionero que se convirtió en todo un referente de la cultura popular en nuestro país. Un título que alcanzó también un importante éxito internacional, con versiones adaptadas en más de 20 países, entre los que se incluyen Reino Unido, Italia, Alemania, Portugal, México, Chile y Argentina, entre otros.

“Este es uno de los programas más queridos, recordados y efectivos de la historia de la televisión y estamos encantados de poder trabajar en el regreso de esta emblemática marca. 'Un, dos, tres… responda otra vez' tiene de por sí una estructura que todos amamos, con la subasta final como la joya de la corona. Creemos que con el paso del tiempo y las ideas en las que estamos trabajando junto a Alejandro Ibáñez, podemos actualizar el formato para que vuelva a la televisión por todo lo alto. Además, el formato fue mostrado a Warner Bros. ITVP internacional y se decidió que la adquisición no fuera solo para España sino para todo el mundo, con el fin de trabajar en desarrollos propios también para otros países”, afirma Pablo Abelenda, Director de contenidos de Warner Bros. ITVP España.

Por su parte, Alejandro Ibáñez, Director de Prointel, admite estar “entusiasmado con esta colaboración con Warner y con las propuestas que están surgiendo para esta nueva etapa del 'Un, dos, tres…'. Este proyecto representa una oportunidad única para revitalizar este clásico de la televisión y creo que Warner es el mejor compañero para lograrlo. Es un equipo muy sólido y nos sentimos muy cómodos trabajando juntos, tanto desde el punto creativo como de producción”.

Controvertido regreso a Twitch

Aparte de su última televisiva en TVE con Luis Larrodera bajo el subtitulo de 'A leer esta vez', el 'Un, dos, tres' regresó recientemente con un especial conducido por el streamer TheGrefg emitido en Twitch el año pasado, y que estuvo co-presentado de Carla Pulpón ('Mapi', 'Cuentos Chinos', 'Babylon Show') y contó con la participación de Las Hermanas Hurtado y Mistar Jagger, entre otros.

Aquel regresó tuvo numerosas críticas, ya que muchos usuarios y críticos de televisión se quejaron de los fallos y la gran falta del ritmo de este especial, que no se emitió en televisión, sino en Twitch. De hecho, la propia Mayra Gómez Kemp no se cortó a la hora de valorarlo en declaraciones para La Razón: "Yo fui porque me lo pidió Alejandro, el hijo de Chicho Ibáñez Serrador, que es el director del nuevo concurso. Pero al llegar al plató me encontré con una situación que no esperaba".

"Me dejaron en un rincón pasando frío, pedí un café caliente y me lo trajeron también frío, nadie me dijo lo que tenía que hacer. No tenían nada previsto", aseguró la mítica presentadora del concurso, añadiendo: "Me dio mucha pena, porque tú sabes perfectamente el enorme cariño que le tengo al programa. Pero, muy mal todo, una mala experiencia (...) Así no se puede volver, no había un guion coherente, estuve allí tres horas y nadie me indicó mi cometido".