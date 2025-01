Ana Obregón reacciona y tumba la denuncia sobre Nía: "Llegó dos horas tarde y me perdí la misa de mi hijo por su culpa, pero no la traté mal"

La polémica entre Ana Obregón y la cantante Nia Correia está servida. Tras la denuncia pública de Roberto Herrera, en la que asegura que la presentadora no trató bien a la cantante durante la grabación del spot promocional de las Campanadas de TVE en 2022, haciendo que rompiera a llorar, ya se han producido reacciones de las dos personas aludidas.

Ana Obregón ha desmentido de manera clara y rotunda lo afirmado por el canario: "Yo no traté mal a nadie. Ella llegó dos horas tarde y no le gustaba ni su vestido, ni su peinado, ni nada. Y se puso a llorar. Y yo no pude llegar a una misa por mi hijo por su culpa", asegura en declaraciones a 'TardeAR'.

Por su parte, el representante de Nia no se ha querido pronunciar al respecto, justificando en que ha pasado mucho tiempo y ni él ni su artista son dados a entrar en polémicas. Sin embargo, una persona conocedora de lo que ocurrió en aquella grabación, desmiente por completo la versión de Ana Obregón, según asegura Leticia Requejo en el magacín vespertino de Telecinco.