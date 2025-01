Albert Infante se reencontró con dos examigas en 'Hay una cosa que te quiero decir': "Se me fue la olla"

Albert Infante, concursante de Gran Hermano VIP 2023, recibió este sábado una inesperada invitación al programa Hay una cosa que te quiero decir. El joven catalán aceptó la llamada sin saber que en el plató le esperarían dos amigas con las que había cortado todo contacto cuando comenzó a ganar notoriedad.

Ana y Giovanna, que habían sido inseparables de Albert desde 2011, recordaron cómo, tras la participación de Albert en Got Talent en 2021, su relación cambió radicalmente. El joven empezó a recibir nuevas oportunidades laborales, y fue entonces cuando dejó de comunicarse con ellas. De hecho, llegaron a encontrarse por casualidad en la calle, y Albert optó por cambiar de acera para evitar el encuentro.

“Éramos inseparables”, afirmaron Ana y Giovanna, quienes no comprendieron por qué Albert las alejó. El presentador, Jorge Javier Vázquez, no dudó en reprocharle: “¡Eran amigas tuyas y estuvieron a tu lado cuando no eras nadie!”.

Cuando Albert llegó al plató, nervioso y emocionado por su regreso a la televisión, su expresión cambió al descubrir que sus antiguas amigas estaban allí. “Son mis amigas. Hace mucho que no hablo con ellas. ¡Menos mal que iba a ser una buena sorpresa!”, comentó visiblemente sorprendido.

Aunque Albert reconoció su error y admitió que “quizá se le fue la olla” con la fama, defendió que no las había dejado de lado intencionadamente, aunque no se enfrentó a ellas de inmediato. “Creo que no las dejé de lado, pero no me voy a enfrentar a ellas”, declaró. El encuentro culminó con un emotivo abrazo entre Albert y sus amigas, dejando abierta la posibilidad de retomar aquella complicidad que los unió en su adolescencia.