Cayetano Rivera podría dar el salto a la televisión en ‘Espejo público’ tras su adiós a los ruedos

Cayetano Rivera, quien recientemente se despidió de los ruedos, fue el invitado especial este miércoles 22 de enero en 'Espejo público', donde no solo habló sobre su decisión de retirarse, sino que también dejó abierta la posibilidad de adentrarse en el mundo de la televisión.

La conversación empezó con Cayetano hablando sobre sus próximos planes tras colgar el capote. Aunque no reveló nada concreto, dejó claro que su prioridad es descansar y reflexionar: "Me voy a tomar dos o tres meses de descanso cuando termine, y a partir de ahí, evidentemente, tengo que seguir trabajando. Intentaré buscar cosas que me permitan seguir manteniendo mi nivel de vida, y cosas que me diviertan", explicó con sinceridad. Pero la posibilidad de televisión no pasó desapercibida, y fue Gonzalo Miró quien se atrevió a preguntarle directamente: "¿Te puedes dedicar a la televisión?".

La respuesta de Susanna Griso no se hizo esperar. Con su característica simpatía, le dijo: "Te lo iba a decir, si quieres hacer tus pinitos aquí, eres bienvenido". A lo que Cayetano, con una sonrisa, respondió: "Gracias por la propuesta". Sin embargo, no se comprometió a nada en ese momento, ya que la situación derivó rápidamente en una serie de bromas entre los colaboradores, que intentaban convencer al torero para que diera el paso hacia los platós de televisión.

Un momento curioso se produjo cuando Miquel Valls, con tono de broma, sugirió que podrían quitarle un día de trabajo a Gonzalo Miró para que Rivera pudiera ser parte del programa. En tono jocoso, Cayetano replicó: "No, yo quiero venir cuando esté Gonzalo, cuando esté él", haciendo referencia a la posibilidad de compartir las tertulias con un compañero de ideología diferente, algo que ya había quedado claro con sus opiniones sobre personajes como Trump o Pedro Sánchez.

Aunque la propuesta parecía más una broma que una oferta seria, el torero no cerró las puertas. "Bueno, dejadme este añito, que me centre en lo mío... ¡Gracias!", respondió.