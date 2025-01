El trabajador del Benidorm Fest despedido por filtrar los ensayos de Melody, da la cara y habla por primera vez: "Pido perdón"

El Benidorm Fest de 2025 ya se ha bautizado con su primera gran polémica, todavía a una semana de que se celebre. Y es que Fernando, un trabajador del equipo técnico del evento musical de TVE, empleado por la productora Boomerang TV, ha grabado y publicado en sus redes sociales un ensayo de Melody, una de las participantes de este año.

Tras hacerse viral y el chorreo de críticas por parte de los eurofans civilizados, la corporación localizó al indiscreto infractor y se le despidió de manera fulminante. Un día después, ha concedido una entrevista a Telecinco en el programa 'TardeAR', donde le ha contado al reportero Manu Lajarín que se encuentra "muy afectado", porque ha perdido el trabajo y los ingresos que iba a obtener con él, además de por el disgusto por lo ocurrido y las numerosas críticas que está sufriendo en redes sociales.

"Solo quería pedir perdón a Melody y a las demás cantantes. No sabía que esto iba a subir tanto. Si lo llego a saber desde el principio no lo hubiera puesto. No medí las consecuencias", comenzó diciendo Fernando, visiblemente compungido.

El trabajador no duda el reconocer el grave error que ha cometido, pero trata mínimamente de justificarse: "Si una persona es fan y lo cuelga, no es para fastidiarla. No sé lo que me pasó y lo colgué. No sabía que tiraría tanto para arriba y que iba a ser un bombazo. De los primeros vídeos que colgué no me dijeron nada, pero sí lo hicieron después. Cuando llegué al trabajo me dijeron que no subiera. Me arrepiento mucho. Me he equivocado al 100%. Lo que quiero es arreglarlo y que los fans me perdonen".