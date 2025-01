Lo que viene después del Benidorm Fest para los artistas

Volver a donde se es feliz es uno de los momentos más placenteros de la vida. Pero si además es el lugar donde un artista se dio a conocer y no le ha traído más que alegrías laborales lo es aún más. Es lo que les ha pasado a algunos de los participantes que se subieron al escenario de las anteriores ediciones del Benidorm Fest y que han vuelto a la ciudad para participar de nuevo en el certamen, aunque mucho más relajados que cuando se lo jugaban todo para ser el próximo representante de España en Eurovisión.

Es el caso de Blanca Paloma o Mery y Marc de Nebulossa. Ellos saben lo que supone ganar el Benidorm Fest en las dos de las tres anteriores ediciones (la primera la ganó Chanel). Han sido los dos ganadores que este miércoles se han puesto frente a los periodistas para contar sus sensaciones. "Soy una veterana ya casi. Pero es el primer año que vengo puramente como espectadora", indicó la alicantina Blanca Paloma. Así que no hay nervios. El pasado año le tocó entregar el Micrófono de Bronce a Nebulossa tras ganar la tercera edición. Los miembros de este grupo están en "un buen momento", como reza su canción 'Zorra'.

Blanca Paloma recordó cómo "cada rincón de este espacio está lleno de memorias con compañeros". Mery ha destacado como su momento cuando pudo entregar el micro al público el día que ganó el Benidorm Fest. Marc se queda con la experiencia vivida: "Nos sentimos como en casa".

El encuentro del Benidorm Fest "Classic" ha tenido lugar en el hotel que ya es buque insignia (y el refugio) de los participantes en el certamen. El viento ha frustrado el encuentro de los artistas ya veteranos con la prensa en El Castell, uno de los escenarios también más reconocido del festival para las fotografías. Se han reunido, además de los dos ganadores, otro alicantino, Almácor, Jorge González, Sofía Coll, Roger Padrós, Noan, Quique Niza y Dellacruz. Todos ellos se volverán a subir al escenario de las dos sesiones del Euroclub, junto a otros artistas emergentes, que se celebran esta semana.

El cambio de vida tras el Benidorm Fest

Cada uno de ellos ha destacado su momento preferido del Benidorm Fest y cómo han cambiado sus vidas desde que participaron en este certamen. Mery Bas explicó que "estamos muy contentos por ver cómo la gente ha ido interiorizando y entendiendo nuestra canción y que haya pasado fronteras". A ellos "la vida nos ha cambiado completamente. Hemos hecho una gira con muchas actuaciones" que ha permitido que su carrera despegara aún más.

Sofía Coll tiene claro que el Benidorm Fest ha sido clave en su carrera: "Este año ha sido increíble, de reubicación de todo". Acaba de sacar su tema "Aurora Boreal", entre otros trabajos: "Hay que coger todo lo sembrado y a seguir. Estoy contenta agradecida y vengo con ganas de más". Jorge González también sabe el papel que ha jugado su puesta en escena en el certamen benidormense en seguir con su carrera: "Venir al Benidorm Festa ya es ganar. Todo es positivo en todo momento". Entre lo que le ha traído, "gracias a esto me llamó Willy William (DJ francés) para una colaboración que ha trabajado hasta con Beyoncé. El Benidorm Fest es una maravilla cuando entra en tu vida". Y asegura que "volvería cada año, que vuelva a mí".

Roger Padrós es otro de los que no ha parado: "Una carrera es currar, currar, sacar música y estar en todas partes. El Benidorm Fest te permite tener credibilidad en tu carrera como artista". Para Noan, estar en Benidorm le crea "mucha nostalgia" y va a "vivir todo de nuevo pero con un sentimiento diferente, tranquilo". Desde que se subió al escenario del certamen ha sacado "un disco de 14 canciones y estaré de gira por toda España. He estado en muchos festivales" y también "he cumplido sueños y estoy con ganas de seguir. Todo lo que sea música es bienvenido".

Quique Niza lleva a "vivir la experiencia desde otro punto. Sin nervios y apoyando a los compañeros. Estoy muy tranquilo y contento de volver". Su carrera ya estaba encaminada antes del certamen y ha seguido por todo lo alto, por ejemplo, como Danny Zuko en el musical "Grease". Dellacruz ha tenido "mucho trabajo" y ha compuesto con algunos compañeros. "El festival es increíble y nos ayuda mucho a todos los que estamos", afirmó.

Almácor está "encantado" de volver. "Fue una experiencia inolvidable" que le ha traído "muchos eventos y festivales" y ser quien pusiera música a la Eurocopa: "Fue un sueño". Ha seguido "sacando música que a la gente le está gustando y estoy preparando nuevas cosas".

Tres alicantinos que vuelven a su casa

Información habló con los tres alicantinos que estos días vuelven al Benidorm Fest, a los que todos llaman su casa. Ahora más relajados al no ser candidatos este año, destacan cómo el festival evoluciona, e, incluso, dicen quiénes son sus favoritos.

Para Almácor, esa "vuelta a casa" es como "los anuncios de Navidad. Literalmente vuelvo a casa en febrero" y está "muy contento de estar aquí pero viviendo la experiencia de otra manera, como más tranquilo". Sobre el festival asegura que "cada año se va superando, en el tema de realización y demás. Cada año va mejorando aquellas cosas que se podían mejorar respecto al año pasado".

¿Cuál es su canción preferida este año? El de Villena va "con Daniela a ver qué tal y si consigue ganar", aunque destaca que "hay temas que están muy bien, pero me quedo con mi edición porque le tengo más cariño y la tengo más cerca". Sobre cómo se siente en Benidorm: "Me han tratado muy bien en la ciudad siempre y por donde voy me dicen 'Brillos Platino' mi canción favorita. Eso es muy importante para mí". Almácor estará este viernes en el Euroclub en el auditorio Julio Iglesias: "Me subo al escenario más tranquilo, haré varios temas. Es el auditorio Julio Iglesias, que he dicho si lo ha apadrinado, para adelante que vamos".

Nebulossa llega "a disfrutar de todo" en un lugar donde están "como en casa. Nos hemos sentido superarropados. Nuestra sensación el año pasado era diferente, ahora que conocemos cómo funciona este mundo, ahora estamos más cómodos". Marc tiene un preferido para esta edición y es "Lucas Bun, me posiciono de momento, no es porque no me gusten los otros temas, no quieres dejar de lado a otra gente, pero esa me ha tocado la fibra". Mery apunta a que también le ha gustado pero también otras apuestas como las de Kuve o Melody: "Todas son artistazas".

Blanca Paloma llega "en calidad de espectadora, así que mucho más relajada y muy orgullosa de seguir acompañando a este festival y su crecimiento; y el de todos los artistas que cada año se presentan". Para ella, el Benidorm Fest "crece cada año" con una "búsqueda hacia las claves que lo van mejorando. Hay variedad de estilos y eso a mí me pone muy contenta". También, como los dos anteriores, actuará en el Euroclub: "Es una oportunidad de entregarle a todos tus fans, todo tu cariño, al aire libre y en un espacio más distendido. Vamos a pasarlo bien". Para ella el certamen es "volver a casa. El Benidorm Fest es ya una peregrinación anual".