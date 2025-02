Fernando Tejero abandona 'La que se avecina' de forma definitiva: "Del personaje de Fermín está todo contado"

'La que se avecina' recibe un duro golpe de cara a su temporada 16. Después de renovar por dos nuevas tandas en Prime Video y Telecinco, el equipo ya se encuentra preparando los nuevos episodios, de cara a estrenarse a finales de año, y por ello, están renovando los contratos de la mayoría de actores que forman parte del elenco. Pero en los nuevos episodios, un mítico personaje desaparecerá para siempre.

Se trata de Fermín Trujillo, pues el actor Fernando Tejero ha confirmado su marcha definitiva de la serie. A pesar de que en la última temporada ya había participado solo en dos episodios debido a que estaba centrado en otros proyectos, el andaluz ha confirmado a La 8 Mediterránea que no regresa a Contubernio 49.

Según ha podido confirmar YOTELE, el actor ya ha comunicado a los responsables de la ficción su deseo de no permanecer más en la comedia, y durante una entrevista con el canal valenciano afirmaba que "creo que la vida son etapas y que ya del personaje de Fermín está todo contado. Estoy en otro barco ahora. Quiero hacer otras cosas. Yo soy un actor que si me paso mucho tiempo haciendo lo mismo me siento un poco funcionario".

Tejero añadía también que "yo elegí esta profesión para vivir continuamente otras vidas. Ahora voy a hacer teatro, voy a hacer la segunda temporada de 'Los Farad', que hice con Mariano Barroso para Amazon. He escrito un corto que voy a dirigir, ahora quiero escribir un largo también. Quiero montar mi compañía de teatro, así que estoy en otro momento de mi vida. Estoy encantado de haber estado en 'La que se avecina' las temporadas que he estado".