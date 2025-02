Ágatha Ruiz de la Prada pone fin a su relación con Díaz-Patón de manera rotunda por su foco mediático

'De viernes' volvió a dar voz a Ágatha Ruiz de la Prada anoche. La diseñadora protagonizó la semana pasada un tenso momento con su pareja José Manuel Díaz-Patón en 'TardeAR', y ayer en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta confirmó que su relación con el abogado estaba terminada.

Ruiz de la Prada, primero pudo ver la entrevista a su exnovio para luego responder. En ella, Patón asegura que la relación no ha terminado, sino que están atravesando una crisis.

"Siempre estás expuesto cuando sales con alguien famoso, han sido tres años maravillosos y lo cambiaría todo por volverlos a tener. Yo a Ágatha la he querido y la quiero, porque no puedo decir que hayamos roto, estamos enfadados por todo aquel lío mío con la prensa. Que yo sepa no hay ruptura total. Claro que estoy triste, ¡cómo voy a estar!"

El abogado ha explicado que entiende a la que sigue considerando su novia: "Yo creo que ella no ha vivido bien mi fama repentina, puede que no sepa hablar en público y defenderme. Creo que ella tenía temor a una pareja que saliese en la prensa, pero yo soy muy natural, como se me ha visto en la tele. Yo no soy una persona a la que le guste estar en el candelero, cuando esto pase desapareceré como el humo".

Tras escuchar las palabras del abogado, Santi Acosta ha querido saber la opinión de Ágatha, que se reafirma en que no son pareja.

"Yo espero que siga siendo mi abogado y que me gane muchos casos, pero la relación ya se ha roto. Somos muy amigos y espero que lo sigamos siendo porque yo le quiero mucho. Dice que no sabe si hemos roto pero sí que lo sabe, si alguien pasa de hablar contigo varias veces por teléfono a no llamarte ya te lo puedes imaginar".