Evacuación histórica en 'Supervivientes 2025' por el temporal: "Es una situación extrema"

El estreno de 'Supervivientes: Tierra de nadie' se convirtió en una emisión histórica marcada por el caos climático. El fuerte temporal que azota Cayos Cochinos obligó a la organización a evacuar en directo a todos los concursantes, impidiendo el desarrollo de la escaleta prevista. "Nunca en la historia de 'Supervivientes' habíamos tenido una gala tan evaporada como la de hoy", reconoció Carlos Sobera, visiblemente afectado por la situación.

Laura Madrueño, protegida con un chubasquero, fue la encargada de informar sobre el estado de los supervivientes, que pasaron una de las noches más duras de la edición: "Es una situación extrema que no nos ha dejado dormir en toda la noche. Está poniendo al límite a todos los concursantes". Finalmente, la organización tomó la decisión de evacuar a los participantes de las tres playas, incluyendo a Montoya, que fue trasladado por separado para mantener el secreto de su aislamiento.

El temporal también frustró los saltos en helicóptero de Anita y Manuel, que debían incorporarse como concursantes oficiales y reencontrarse con Montoya. En su lugar, ambos fueron entrevistados desde el hotel y vieron por primera vez las imágenes del Reencuentro emitido esta semana. Manuel fue tajante: "Me quedé con la sensación de que no se había contado la historia con la auténtica verdad. Él se dio cuenta de que yo no le mentía, pero en este caso ha sido ella la que ha jugado con sus sentimientos". Además, confirmó su relación con Gabriela: "Es mi pareja".

Por su parte, Anita se mostró afectada por la presión mediática: "La emisión ha sido muy dura, me han juzgado muchísimo por ser la primera en caer y porque Montoya ha caído demasiado bien. Pero hemos caído todos y yo he quedado como la mala de España". En cuanto a su relación con Manuel, aseguró que ya no tienen contacto: "Le bloqueé de todas las redes y no quiero saber nada de él". Sobre Montoya, su postura fue más ambigua: "Nos queremos muchísimo, pero no es sano. Sigo enamorada de Montoya, no he conseguido olvidarlo". La incertidumbre sobre su futuro queda en el aire, al igual que el destino de los concursantes en plena crisis climática.