María León rompe su silencio en televisión: el día que un director de cine la acosó sexualmente

Jordi Évole cerró temporada en La Sexta con una de las entrevistas más contundentes de su trayectoria. María León se sentó frente a él para repasar su vida personal y profesional, y acabó revelando uno de los episodios más duros que ha vivido: una presunta agresión sexual por parte de un director de cine "conocido en la profesión".

La conversación giró en torno al #MeToo en la industria española. "Poco me han preguntado por el 'Me Too' para lo que tenían que haber preguntado", respondió la actriz. "Un director. Le hice la cobra tres veces. Tres. Que vamos a hacer una reunión de guionistas, y yo me implico en todo... Inocente, pensaba que era real y que había un trabajo que hacer. El trabajo me lo quería hacer él a mí".

León explicó que llegó a contárselo a su representante y que la reacción del director fue pedirle silencio. "¿Que si me pide disculpas? No, me pide que no lo cuente. Se protege. Le da igual lo que ha hecho porque no siente que sea nada malo. Solo siente que le van a destapar".

Lo más preocupante, según relató, es que no fue un caso aislado. "Vi que había un problema con una compañera, pequeña, que dejó la profesión. Era el mismo director. Dije que no me gustaba lo que estaba viendo y que fuéramos a denunciar. La chica nos pidió que no. Por su familia. Por todo".